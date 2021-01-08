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Son nefesini camide verdi camide Cuma namazını kılamadan kalp krizi geçirerek vefat etti

İHA

Son nefesini camide verdi camide Cuma namazını kılamadan kalp krizi geçirerek vefat etti

Gümüşhane'de kalp rahatsızlığı nedeniyle Kardiyoloji polikliniğinde muayene olan vatandaş 1 saat sonra gittiği camide Cuma namazını kılamadan kalp krizi geçirerek vefat etti.
Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesinin Süme mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Yusuf Turan Turgut, kalp rahatsızlığı nedeniyle Gümüşhane il merkezine geldi. Gümüşhane Devlet Hastanesi Kardiyoloji polikliniğinde muayene olan ve vücuduna holter cihazı takılan Turgut, cuma namazını kılmak için kent merkezindeki Kemaliye Camii'ne geldi.
Caminin üst katında saf tutarak namazı bekleyen Turgut ezan okunmasına yakın bir zaman diliminde birdenbire yere yığıldı. Camide bulunan vatandaşların telefonu ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından Turgut'u Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürdü. Turgut'un duran kalbi burada yapılan uzun müdahalelere rağmen çalıştırılamayınca hayatını kaybetti.
İSKİ’den emekli olduktan sonra hayatını Süme mahallesinde geçiren 5 çocuk babası Turgut'un Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut'un ağabeyi olduğu öğrenildi.
Turgut, yarın Özkürtün Beldesindeki Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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