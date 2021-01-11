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Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

İHA

Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

GümüşhaneKürtün karayolunda saman yüklü tır virajı alamayarak devrildi. Beton bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan tırda bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Giresun’un Doğankent ilçesine saman götüren Yusuf Ak yönetimindeki 33 ZP 712 plakalı tır GümüşhaneKürtün karayolunun Karaçukur mevkiinde bulunan keskin virajı alamayarak devrildi. Kazada yan yatan tırın kasasındaki çuvallara dolu samanlar yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Yusuf Ak ile beraberindeki Ebubekir Atay yaralanırken, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Torul barajı HES santrali cebri borusunun geçtiği virajda gerçekleşen kazada tırın uçuruma yuvarlanmasını yol kenarındaki beton bariyerler önledi.

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