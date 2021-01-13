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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de 2020 yılında trafik kazalarında büyük düşüş

İHA

Gümüşhane’de 2020 yılında trafik kazalarında büyük düşüş

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, son üç yıl içerisinde kaza istatistiklerinde olumlu düşüşün devam ettiği Gümüşhane’de 2021 yılındaki hedeflerinin sıfır can kaybı olduğunu söyledi.
Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazalarına ait veriler incelendiğinde polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılında meydana gelen 6 ölümlü trafik kazasında 10 vatandaş kaza yerinde hayatını kaybederken, 2019 yılında 3 ölümlü trafik kazasında 3 vatandaş, 2020 yılında 1 ölümlü trafik kazasında 1 vatandaş kaza yerinde hayatını kaybetti. 20182020 yılları kıyaslandığında trafik kazalarında kaza yerinde ölüm oranlarında yüzde 90 azalma görüldü.
Yaralanmalı trafik kazaları incelendiğinde ise 2020 yılında gerçekleşen 172 trafik kazasında 334 vatandaş yaralandı. Yaralanmalı trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 31 azalış meydana geldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun direktifleri çerçevesinde yürüttükleri planlı çalışmalar, eğitim, bilgilendirme ve denetimler sonucu Gümüşhane’de yaşanan trafik kazalarında büyük oranda azalış sağlandığını, bu konu ile ilgili tüm kamu ve kuruluşlarının duyarlı davranışları neticesinde memnuniyet verici verilere ulaşıldığını belirtti.
2021 yılının trafikte hedeflerinin sıfır can kaybı olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, “Son üç yıl içerisinde kaza istatistiklerinde olumlu düşüşün devam etmesinden dolayı başta kolluk kuvvetlerine, emeği geçen tüm kurumlara ve sisteme uyum sağlayarak trafik güvenliği konusunda duyarlılığını gösteren Gümüşhaneli hemşerilerimize teşekkür ederim” dedi.

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