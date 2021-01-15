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Beyaza bürünen Zigana Dağı´nda seyirlik manzara

DHA

Beyaza bürünen Zigana Dağı´nda seyirlik manzara


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de, Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Doğu Karadeniz´in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gümüşhane´nin Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı´nın zirvesinde çam ağaçlarını süsleyen kar, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Bölgede kar yağışının ardından çam ve ladin ağaçları da beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri, bölgede başlattıkları kar temizleme ve buzlama çalışmalarını sürdürüyor.
`KIŞ, BU YIL HAFİF GEÇİYOR´
Zigana Dağı´nda turistik işletme sahibi Adnan Aydın, kışın, geçen yıllara oranla hafif geçtiğini söyleyerek, "Yıllardır Zigana Dağ´ında işletmecilik yapıyorum. Kış, bu yıl oldukça hafif geçiyor. Normalde kar kalınlığı 50-60 santimetreyi bulması gerekiyordu ama sadece 10 santimetreye kadar ulaşabildi. Önümüzde kuraklık var gibi görünüyor. Biz de karın fazla yağdığı o günleri dört gözle bekliyoruz" dedi.
`KARI GÖRDÜĞÜMÜZDE ÇOK MUTLU OLDUK´
Bayburt´tan Trabzon´a gittiklerini belirten Hüseyin Kıraç, "Dağ geçidine geldiğimiz zaman karı gördüğümüzde çok mutlu olduk. Geçen yıllarda buradan geçerken bu mevsimlerde çok daha fazla kar oluyordu. Ama yine de kar çok güzel görüntüler çıkardı" diye konuştu.
`UMARIM KAR SÜRER´
Kar yağışını sürmesi temennisinde bulunan Hacı Osman Çınar da, "Eski kışlar yok artık. Eskiden buralarda 1,5 metre kar olurdu. İklim değişikliklerinden dolayı kışı bu sene göremedik. Çok az kar olduğunu görünce çok üzüldük. Umarım kar yağışı devam eder" ifadelerini kullandı.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Selçuk Başar/Aleyna KESKİN
2021-01-15 12:50:25

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