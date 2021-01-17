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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 vatandaşın un talebini de değiştirdi

İHA

Covid-19 vatandaşın un talebini de değiştirdi

Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki tek taş değirmeni işleten Bektaş Çelik, yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid19) salgınının ardından vatandaşların un tercihinin değiştiğini söyledi.
İlçe merkezinde 30 yılı aşkın bir süredir esnaflık yapan ve 15 yıldır da Torul ilçe merkezindeki tek taş değirmenini işleten Çelik, hem çevredeki il ve ilçelerde tarlaları olan vatandaşların hasatlarını una çeviriyor hem de piyasanın talebine göre çeşitli unlar yapıyor.
KOSGEB’den aldığı destekle Torul ilçe merkezinde kurulu tesisinin yanında İŞGEM’de de bir atölyesi bulunan 50 yaşındaki Çelik, “Burada mısır unu, mısır yarması, kepekli köy unu, arpa unu yapıyoruz. Artanı da İŞGEM’deki tesisimizde hayvan, tavuk ve civciv yemi, arpa yarması, buğday yarması olarak yapıyoruz” dedi.
Mısırı Güneydoğu’dan, arpa ve buğdayı Kelkit ve Şiran ilçesinin yanında Bayburt’tan aldıklarını kaydeden Çelik, “Vatandaşlarımızın ektiği arpa buğday çok yok buralarda. Getirirlerde onu da kırarız. Burada ürettiğimiz ürünleri Bayburt, Kürtün, İstanbul, Erzurum, Gümüşhane’de mısır ekmeği yapanlara yolluyoruz. Mısır ununa olan talep önceki yıllara nazaran biraz azaldı” ifadelerini kullandı.
Son dönemde yoğun olarak Covid19 pandemisinden dolayı kepekli köy unu talebi aldıklarını ifade eden Çelik, “Fabrika unları kabuğu alındığı için sadece özü kalıyor. İçerisinde de katkı olduğu için bilinçli insanlar bunu tüketmiyorlar artık. Köy unu alıyorlar. Hatta zenginler bunu daha fazla tercih ediyorlar. Trabzon’da soba ekmeği, kete, katmer yapmak için çok fazla talep alıyoruz. Ayrıca glüten seviyesi düşük olduğu için alerjik hastalığı olanlar, diyet yapanlar köy ununu daha çok tercih ediyor” diye konuştu.
Sağlığı el verdiği müddetçe bu işi kendi çapımda sürdüreceğini dile getiren Çelik, “Hedefinin bölgeye hizmet edecek güzel bir tesis kurmak. Paketleme gibi eksiklerimizi tamamlarsak daha uzak yerlere daha fazla çevreye hitap etmiş oluruz” şeklinde konuştu.

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