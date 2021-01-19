Gümüşhane'de 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

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Gümüşhane'de 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl genelinde dün kapanan 205 köy yolundan 142'si yeniden ulaşıma açılırken, merkez ilçede 20, Kelkit ilçesinde 19, Kürtün ilçesinde 16, Şiran ilçesinde 3 ve Torul ilçesinde 5 olmak üzere toplam 63 köy yolu hala ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

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