Gümüşhane'de 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

Gümüşhane'de 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl genelinde dün kapanan 205 köy yolundan 142'si yeniden ulaşıma açılırken, merkez ilçede 20, Kelkit ilçesinde 19, Kürtün ilçesinde 16, Şiran ilçesinde 3 ve Torul ilçesinde 5 olmak üzere toplam 63 köy yolu hala ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.