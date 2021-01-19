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Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen: İsimlere bağımlı kalmayacak bir yönetim inşa edeceğiz

DHA

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen: İsimlere bağımlı kalmayacak bir yönetim inşa edeceğiz


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)-Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhanespor´u sahipsiz bırakmayacaklarını belirterek, "Parayla pulla değil, gönülle yürüyecek ve isimlere bağımlı kalmayacak bir kulüp yönetimi inşa edeceğiz. Şirketleşmedeki başarılı tecrübelerimizi kulübümüzde başarmaya çalışacağız" dedi.
Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Gümüşhane´nin tüm değerlerine sahip çıktıkları gibi Gümüşhane için çok önemli bir değere sahip olan Gümüşhanepor´u yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Çimen, "Gümüşhanesporumuza sahip çıkmak için kolları sıvadık. Kulübümüzü ayağa kaldıracak projelerimiz var. Bu projelerimizde her Gümüşhaneliye ihtiyacımız olacak. Gümüşhanespor´un bu şehrin değeri, markası ve en önemlisi de gururudur. Bugüne kadar kulübe sahip çıkan ayakta tutan tüm yöneticilerimize gururumuzu korudukları için teşekkür ederim. Geldiğimiz süreçte kulübe sahip çıkmak isteyen herkese destek oldum. Çünkü ortada bir emek var risk almak var. Şehrimiz için risk alana destek olmak boynumuzun borcudur. Son süreçte sayın Vahit Olgun´un büyük emekleriyle bir noktaya gelmiş, başarılı olmuş kulübümüz tekrar karanlığa dönmüştür. Şehrimizin en önemli markalarından biri olan Gümüşhanesporumuz için bir kaç görüşme ve cesaretlendirme adımlarımız oldu. Ancak sonuç alamadık. Artık kulübümüz bize bu şehirde yaşayanlara ve saygıdeğer taraftarlarımıza emektarlarımıza kaldı. Kulübümüzün adını yere düşürmemek adına adım atma kararı aldık" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2021-01-19 17:07:21

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