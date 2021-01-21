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Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kaydılar

DHA

Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kaydılar


Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE Off-Road Kulübü (GÜMOFF) üyleri, kente etkili olan kar yağışıyla birlikte araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kayıp, çocuklar gibi eğlendi.
GÜMOFF üyeleri, Camiboğazı Yaylası yolu üzerinde Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kayarak eğlendi. Kulüp üyeleri, o anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler, takipçiler tarafından ilgiyle izlendi.
'OFF-ROAD´DAN SONRA YENİ HOBİMİZ BU OLACAK'
Gümüşhane Off-Road Kulübü olarak sürekli kentin dağlarında ve yaylarında olduklarını belirten Ömer Uçar, uzun süre beklenen kar yağışının gerçekleşmesiyle birlikte Camiboğazı Yaylası´na çıktıklarını ve karın keyfini kızaklarla çıkardıklarını söyledi. Uçar, "Kar yağışının başlamasıyla birlikte kulüp üyeleri olarak Camiboğazı Yaylası´na geldik. OffRoad yapmayı planlamıştık fakat karı görünce çocukluğumuzdaki gibi kızaklarla kaymak istedik. Araçlarımızın arkasında bağladığımız kızaklarla kayarak bir nevi karın tadını çıkardık. Bundan çok zevk aldık, sanırım Off-Road´dan sonra yeni hobimiz bu olacak´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Uğur AYDIN-Sinan UÇAR
2021-01-21 10:26:16

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