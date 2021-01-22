Gümüşhane’de bir apartmanın çatı katında korkutan yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de bir apartmanın çatı katında korkutan yangın

İHA

Gümüşhane’de bir apartmanın çatı katında korkutan yangın

Gümüşhane’nin kent merkezindeki bir binanın çatı katında çıkan yangında otların tutuşması sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, alevler saatler süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Hacıemin mahallesinde Hasan ve Recep Özcan kardeşlere ait tek katlı evin çatı katında akşam saatlerinde bacadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı. Çatı katında bulunan kuru otların tutuşması sonucu alevler birdenbire göğe yükselirken, bölgeden çıkan duman kentin hemen her noktasından fark edildi.
Yaşlı annesine bakmak için eve gelen Hasan Özcan’ın tesadüfen gördüğü ve ihbarda bulunduğu yangında ekipler gelene kadar her iki evde bulunan ve yangından haberi olmayan vatandaşlar sağ salim bir şekilde dışarı çıkarıldı.
Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri gece yarısına kadar yoğun duman nedeniyle gaz maskeleriyle gerçekleştirdikleri müdahalenin ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı.
Harşit çayının kenarındaki evde çıkan yangında alevler zaman zaman metrelerce yükseğe çıkarken, kuru otların yanması sonucu çıkan duman kentin hemen her yerinden gözlendi.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangını mahalle sakinleri endişeli gözlerle izlerken, bölgede Emniyet güçleri ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fabrika gibi okul Gümüşhane’de 75 yıl önce kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen 2 bin 500 sıra, masa ve kürsü Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
YEREL HABERLER Fabrika gibi okul Gümüşhane’de 75 yıl önce kurulan ...
Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kaydılar
YEREL HABERLER Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla ...
Gümüşhane’de kapalı köy yollarının tamamı açıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kapalı köy yollarının tamamı açıldı