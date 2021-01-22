Gümüşhane'de çatı yangını paniğe neden oldu



Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de tek katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangından maddi zarar meydana geldi.

Hacıemin Mahallesi´nde oturan Hasan ve Recep Özcan kardeşlere ait tek katlı evin çatısında, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden Hasan Özcan, evde bulunan eşi ve gelinini dışarı çıkararak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Uğur AYDIN-Sinan UÇAR

2021-01-22 09:12:01



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