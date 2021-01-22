Çığ şehitleri için bu yıl pandemi nedeniyle bir anma etkinliği düzenlenmeyecek

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında 12 yıl önce yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden doğa tutkunlarını anma etkinlikleri bu yıl salgın kısıtlamaları nedeniyle yapılmayacak.

25 Ocak 2009 tarihinde bir grup doğa yürüyüşçüsü Zigana dağında yolda yürürken çığ kazasına maruz kalmış ve 10 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’yi ve dağcılık camiasını yasa boğan bu talihsiz kazadan sonra her yıl hayatını kaybedenler çeşitli etkinliklerle anılıyordu.

Trabzon ve Gümüşhane’den gelen kamu görevlileri ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve federasyona bağlı kulüplerin sporcularının ve halkın katılımıyla Trabzon kent merkezi ve Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı ve aynı bölgede Gümüşhane Valiliği tarafından yaptırılan Çığ Şehitleri Anıtında yapılan anma etkinlikleri bu yıl Covid19 salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar nedeniyle yapılmayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Bostan, “Çığ kazasının yıldönümlerinde, şehirde ve Zigana Dağında gerçekleştirdiğimiz anma programını bu yıl salgın kısıtlamaları nedeniyle zamanında yapamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Kısıtlamaların kalkmasıyla dualarımızı eksik etmediğimiz, hiç unutmadığımız dostlarımıza karşı görevlerimizi yerine getireceğiz. Arkadaşlarımızla gelip bir anma yürüyüşü düzenleyecek ve sonsuzluğa uğurladığımız dostlarımızın aziz ruhları için dua edeceğiz. Bu vesileyle kaybettiğimiz dostlarımız; Erhan Terzi, Davut Akdeniz, Dursun İnan, Yasemin Aktaş, Özlem Timurcuoğlu, Burçak Sevim, Gülhanım Piyale, Hasan Ali İsaoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu ve Hüsniye Karabıyık’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun” dedi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında doğa yürüyüşüne çıkan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti.

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