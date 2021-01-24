Emekli Vali şoförü ilginç makineler tasarlamaya devam ediyor Önceki yıllarda hayvanları için raylı ot taşıma sistemi kuran üretici şimdi de helezonlu karma makinesi yaptı

Gümüşhane’de Vali makam şoförüyken emekli olduktan sonra köyünde hayvancılık faaliyetlerine başlayan Salih Nebioğlu yaptığı ilginç makinelerle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz zekasını kullanarak ahırının kapısından samanlığın içine kadar demiryolu mantığıyla su borusuyla raylı sistem kuran 70 yaşındaki Nebioğlu, şimdide başka bir yerde gördüğü yem karma sistemini oğullarının katkısıyla ahırına kurarak zamandan ve iş gücünden büyük oranda tasarruf etti.



Önce raylı sistem kurdu

Emekli olduktan sonra devlet desteğiyle Gümüşhane’nin merkeze bağlı ve denizden bin 600 metre yükseklikteki Dörtkonak köyünde hayvancılık yapmaya başlayan Nebioğlu, önce raylı sistem kurarak ot ve saman taşıma derdinden kurtuldu.



Rayı kaldırıp helezonlu ve raylı aktarma sistemi kurdu

Daha sonra hayvan sayısını artıran Nebioğlu bir de yanına yardımcı alarak sürdürdüğü hayvancılık faaliyetinde bu kez başka şehirlerde gördüğü ahırlardaki yemleme sistemini çocuklarının desteğiyle kendisi tasarlayarak yine kendi imkanlarıyla yaparak ahırına kurdu.

Yeni sistemi kurunca eski raylı sistemi devre dışı bırakan Nebioğlu, yeni sistemde zemindeki hazneye doldurduğu yem, saman ve otları helezon sistemiyle karıştırma ve öğütme tankına aktarıyor. Burada karışan ve öğütülen ot, yem ve saman karışımını yine helezon sistemiyle bu kez raylı sisteme bağlı kazana aktaran Nebioğlu, kazanı ray üzerinde sürerek hayvanların önüne kolayca döküyor.



“Devletimizin destekleriyle bu işe girdim”

Yeni sistemin yemleme işini kolaylaştırmasının yanında zamandan da ciddi oranda tasarruf ettirdiğini kaydeden Nebioğlu, “Vali makam şoförüyken emekli olduktan sonra bu işe başladım. O dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle bu işe girdim. O dönem cins ineklerle bu işe girdim. 10 yıldan beri bu işi yapıyorum. Şimdi çocuklarım 'Bu işi biraz büyütelim' dedi. Ben de onlara yardımcı oldum ve bu işi yine devletin kredisiyle büyütmeye başladık” dedi.

Kurdukları makineleri kendi güçleriyle yaptıklarını anlatan Nebioğlu, “Sistem zeminden ot ve yemleri alıyor öğütme tankına taşıyor. Oradan da kazana aktarıp hayvanların önüne raylı sistemle götürüyoruz” diye konuştu.



"Makinelerin gücünü kullanıyoruz"

Sistemin zamandan büyük tasarruf sağladığını ve iş gücünü azalttığını dile getiren Nebioğlu, “Makineler olmasa bu iş insan gücüyle zor yapılır. Makinelerin gücüyle bu işi kısa sürede bitirebiliyoruz. Bu sistemi diğer çiftliklerden hayvan alırken görmüştüm. Fikir oradan aklımıza geldi. Hepsi bize ait. Kendi gücümüzle yaptık makineleri. Daha önce burada teleferik ve raylı sistem vardı. Bu makineler olunca onlara da ihtiyaç kalmadı, onları söktük” şeklinde konuştu.

Nebioğlu’na işlerinde yardımcı olan Mirza Han ise yaklaşık bir yıldır yaptığı işinden memnun olduğunu, makinelerin 34 saatlik işini 1 saate düşürdüğünü ve işlerini çok kolaylaştırdığını söyledi.

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