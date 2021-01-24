Gümüşhanespor´da teknik direktör Kerimoğlu imza attı



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, teknik direktör Tolgay Kerimoğlu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Tolgay Kerimoğlu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.İmza töreninde konuşan teknik direktör Kerimoğlu, Gümüşhanespor'un eski günlerine döneceğine inancının tam olduğunu belirterek, "İyi bir ekip var, buraya inanarak geldik. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Gümüşhane Belediye başkanı Ercan Çimen takıma sahip çıkarak büyük bir adım attı. Belki de dağılacak takımın yeniden kurulmasını sağladı. Birçok futbolcu bu yapılanmaya güvenerek tekrar geri döndü. İnşallah bu çalışma gayretinin karşılığını sahada alacağız. Bize olan inancını boşa çıkarmayacağız. Tüm şehrimizin, taraftarlarımızın takıma destek olacağından şüphem yok. Gümüşhane spor ile anlaşmamız her ikimize de hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane

2021-01-24 12:09:53



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