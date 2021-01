Tarihi Zigana Çığ Tüneli felakete davetiye çıkartıyor Zigana Dağı'nda "81 yıl önce çığ can aldı" diye yapılan tarihi çığ tüneli yıkılma tehlikesi yaşıyor

Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı geçidinde 81 yıl önce 2’si asker 3 kişinin çığa kurban verildiği bölgede yapılan çığ tüneli yıkılma tehlikesi yaşıyor. Bölgede kar yağışı ile birlikte turizmin hareketlenmesiyle binlerce kişinin kullandığı tünelin bakımsız hali vatandaşları korkutuyor.

Eski GümüşhaneTrabzon karayolu üzerinde 2 bin 50 metre rakımlı Zigana dağı geçidine yakın bir noktada yapılan çığ tüneli yüzlerce yıldır kervan yolu olarak kullanılan tarihi ipek yolu üzerinde yer alıyor.

Günümüzde Zigana Kayak Merkezi, Zigana Geçidi, Limni Gölü Tabiat Parkı, Kadırga Yaylasına ulaşmak için her yıl binlerce kişinin geçmek zorunda olduğu tüneli ayakta tutan kolonların birisi koptu, diğeri parçalandı, beton kısımlarda bozulmalar gerçekleşirken, inşaatta kullanılan demirler açığa çıktı.

Yapıldığı dönemde hem bölgenin ağaçsız olması hem de metrelerce kar yağması nedeniyle kızakların kullanıldığı bölgede talihsiz bir çığ faciasının ardından yapılan tünelin son hali için vatandaşlar kullanmaya korktuklarını diye getiriyor.



“Her an yıkılabilir, yıkıldıktan sonra bunun altında birisi kalırsa çok vahim olur”

Yöre sakinlerinden Osman Özgün (71) tünelin son halinin içler acısı olduğunu belirterek “Bu çığ tüneli 1940’lı yılların başlarında yapıldı. Doğduğum zamanlar bu tünel varmış. Son durumu içler acısı. Bugüne kadar sizler bunu dile getirdiniz fakat bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Şu anda durumu çok vahim. Her an yıkılabilir. Yani yıkıldıktan sonra bunun altında birisi kalırsa çok vahim olur. Yılda en az 500 bin kişi geçiyor o tünelden. Şuanda bile 200 araba var burada. Yaz aylarında, tatillerde bundan kat kat kalabalık oluyor. Yani biran önce yapılması, onarılması veyahut yıkılması gerekiyor. Bir şey düşünülmesi çok uygun olur” dedi.

Tünelin hüzünlü yapım hikayesini de anlatan Özgün, “Önceden kışları çok kar oluyordu. O zamanlar jandarmanın telefon direkleri vardı biraz alçaktı. O telefon direklerine kadar kar oluyordu. Kızaklar karın üstünden çekip gidiyordu. Gümüşhane’den gelen posta vardı. Bu posta Gümüşhane’den gelen yolcuyu alıp Trabzon'a, Trabzon'dan geleni alıp Gümüşhane tarafına bu dağdan aşırıyordu. Benim merhum amcamın kızağı vardı çift at koşulu. Postayı o yapıyordu. Bir gün 2 yolcu alıyor, 2 de askeri buradan alıyor. Benimde kızağı kullanan ve yanında bekar amcamla birlikte dört kişi buradan giderken çığ tünelinin olduğu yerde çığ kopuyor, bunları atlarıyla arabalarıyla kızaklarıyla alıp dereye dolduruyor. Yalnız kızağı kullanan amcam sağ çıkıyor. Diğerlerinin hepsi orada ölüyor. Hatta askerlerin birini bulamıyorlar. Bahar aylarında karlar eridikten sonra çıkardılar. Mezarı da hala burada. Sahibi bile çıkmadı. Ondan sonra buraya çığ tünelini yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

