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Kamyonete bağlı tahtalı düzeneğe oturan grup, kar küreyip kaydı

DHA

Kamyonete bağlı tahtalı düzeneğe oturan grup, kar küreyip kaydı


Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/TORUL(Gümüşhane), (DHA)-GÜMÜŞHANE´nin Torul ilçesinde arkadaş grubu, tahtadan yaptıkları kızaklı sistemi halatla kamyonete bağlayarak, hem kayak yapıp eğlendi hem de kar küreyip kapanan köy yolunu ulaşıma açtı. Karın keyfini süren grubun görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü yağan karla beyaza büründü. Kentte kapalı köy yollarını açıp, vatandaşları kar esaretinden kurtarmak isteyen özel idare ve belediye ekipleri hummalı çalışmaları sürerken, Çiçekli Mahallesi´nde bir araya gelen arkadaş grubu, kendi kapalı yollarını açmak için kolları sıvadı. 4 kişilik grup, kendi imkânlarıyla yaptıkları tahta kızağı, halatla kamyonet kasasına bağladı. Grup, sistem sayesinde hareket eden kamyonetin arkasında, hem kayak yapıp çocuklar gibi eğlendi hem de kardan kapı köy yolunu ulaşıma açtı.Karadeniz insanın kıvrak zekâsını bir kez daha gözler önüne seren grup, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Oturdukları kar küreme aparatının üzerinde kayarak, karın keyfini süren grubun bu anları, paylaşıldığı sosyal medyada, ilgi odağı oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntüler, izleyen takipçilere tebessüm ettirdi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Uğur AYDIN-Sinan UÇAR
2021-01-31 17:42:32

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