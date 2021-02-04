(ÖZEL) Gümüşhane'nin Aksaray Köyü'nde Yunus Mallı sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Gümüşhane'nin Aksaray Köyü'nde Yunus Mallı sevinci

DHA

(ÖZEL) Gümüşhane'nin Aksaray Köyü'nde Yunus Mallı sevinci


"Önemli bir takıma gelmesi bizi gururlandırdı"
"İnşallah köyünü ziyarete gelir"
"Yeniden milli takımda oynamasını istiyoruz"Sinan UÇAR-Uğur AYDIN/ŞİRAN (Gümüşhane), (DHA) TRABZONSPOR'un Yunus Mallı'yı transfer etmesi, milli futbolcunun memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Aksaray Köyü'ndeki hemşehrilerince sevinçle karşılandı. Köy halkı, gurur duydukları yıldız orta saha oyuncusunun kentin plakası olan 29 numaralı bordo mavili formayı giyecek olmasından da ayrıca memnun kaldıklarını söyledi.
Trabzonspor'un Almanya Bundesliga ekibi VfL Wolfsburg'dan 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı Yunus Mallı'nın transferi, oyuncunun memleketi Gümüşhane'de büyük sevinç yarattı. Kentin Şiran ilçesine bağlı Aksaray Köyü'nden olan 28 yaşındaki oyuncunun bordo-mavili formayı giyecek olması, hemşehrileri tarafından heyecanla karşılandı. Ailesi yıllar önce Almanya'ya giden ve bu ülkede doğup, futbol altyapı eğitimini alan Yunus Mallı, Trabzonspor'da Gümüşhane'nin plakası olan 29 numaralı formayı giyecek. Aksaray sakinleri, gurur duydukları yıldız futbolcuyu köylerinde misafir etmek istediklerini belirtti.
"ÖNEMLİ BİR TAKIMA GELMESİ BİZİ GURURLANDIRDI"
Yunus Mallı'nın transferinden dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Aksaray Köyü'nün 58 yaşındaki muhtarı Sebahattin Tosun, deneyimli oyuncunun 29 numaralı formayı seçmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Tosun, "Yunus Mallı benim akrabam olur. Yunus Almanya'da doğdu ve orada büyüdü. Çocukluk günlerinde köye gelmişti. Yunus'un babası ve amcası yaz aylarında köye gidip gelirdi. Yunus Mallı'nın Trabzonspor'a transfer olmasından dolayı çok mutluyuz. Önemli bir takıma gelmesi bizi gururlandırdı. Memleketi olan 29 forma numarasını seçmesi ise şehrine olan bağlığını gösteriyor. İnşallah iyi bir performans sergiler, tekrar onu milli takım formasıyla görmek nasip olur. Yunus'u milli takımda gördüğümüzde dünyalar bizim oluyordu. İnşallah iyi bir performans sergiler. Onu destekleyemeye devam edeceğiz" dedi.
"İNŞALLAH KÖYÜNÜ ZİYARETE GELİR"
Köylüleri Yunus Mallı'yı misafir etmek istediklerini dile getiren 58 yaşındaki Asalettin Tosun ise "Bir Trabzonspor fanatiği olarak köylüm olan Yunus Mallı'nın Trabzonspor'a transfer olması beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Gurur verici bir durum. Her iki takıma da hayırlı olsun. 29 numaralı formayı giymesi ise şehrini sevdiğini gösteriyor. İnşallah köyüne ziyarete gelir. Yunus Mallı'yı tekrar milli takımlarda görmek isteriz" diye konuştu.
"YENİDEN MİLLİ TAKIMDA OYNAMASINI İSTİYORUZ"
Tecrübeli futbolcuyu yeniden milli takımda görmek istediğini kaydeden köy sakinlerinden Hacı Kurt da, "Yunus Mallı'nın daha önce Türkiye'de oynamasını istiyorduk. Trabzonspor'a transfer olması bizi çok heyecanlandırdı. Yeniden milli takımda oynamasını istiyoruz. Trabzonspor forması giymesi de bizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yunus Mallı'nın köyünden görüntüler
Köylülerle röportaj
Detaylar DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR-Uğur AYDIN
2021-02-04 10:02:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.