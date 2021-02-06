Buğday yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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GümüşhaneBayburt karayolu Vauk dağı geçidinde buğday yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yüklediği buğdayı Samsun’dan Erzurum’a götüren Özer Kavruk yönetimindeki 25 RA 463 plakalı kamyon, GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk dağı geçidi Güvercinlik köyü mevkiinde devrildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonun kasasındaki buğday yükü yol kenarındaki tarlaya dağıldı.

Kazanın ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Kavruk’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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