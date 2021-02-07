2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Niğde Anadolu FK: 0

Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK’yı 10 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Yakup Bakır xx, Soner Akgün xx, Kenan Özcan xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Muharrem Efe xx, Sercan Kaya xx (Yunus Şimşek dk. 89 ?), Hasan Kaşıkara xx (Erdinç Mergen dk. 46 xx), Tekin Adar xx (Tuğay Adamcıl dk. 62 xx), Musa Sinan Yılmazer xx, Bahadır Abdulkadir Yağız xx, Raif Gündoğdu xx, Berkan Yıldırım xx, Ömer Alp Kulga xx, Osman Torun xx

Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar xx, Rıza Efendioğlu xx, Birhan Vatansever xx, Metehan Yılmaz xx, Ali Mert Aydın xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Şahan Akyüz xx, Ferhat Katipoğlu xx (Altar Han Hidayetoğlu dk. 90 ?), Fatih Aktay xx, Yücel Candemir xx (Berkin Taşkın dk. 67 ?), Polat Abay xx

Goller: Şahan Akyüz (dk. 50 k.k.) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Tekin Adar (Gümüşhanespor), Şahan Akyüz, Ali Mert Aydın, Birhan Vatansever, Metehan Yılmaz (Niğde Anadolu FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.