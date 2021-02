Gümüşhane’de köy okulları öğrencilerini bekliyor İl genelinde 33 köy okulunda bin 97 öğrenci pazartesi günü ders başı yapacak

İran'da Kovid-19'un İngiltere varyantından kaynaklı ilk can kaybı

Milli Eğitim Bakanlığının 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında eğitim öğretimin başlayacağını duyurmasının ardından Gümüşhane genelindeki 33 köy okulunda hazırlıklar tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” uyarınca okullardaki tüm alanlarda öğrenciler arasında 11,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi, açılacak tüm okullara dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. Gümüşhane’deki okulların her noktasında belirlenen kurallar çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapılırken, sınıflardaki sıralarda oturma düzenleri yeniden ayarlandı. Okul görevlileri sürekli sınıflarda ve diğer alanlarda temizlik yaparken, okulların hemen her noktasına dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi, maskemesafetemizlik kuralıyla ilgili bilgilendirme notları konuldu.

Arzular Kabaköy beldesinde bulunan Arzular İlkokulu ve Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Oltan Balyemez, Gümüşhane’de 15 Şubat itibarıyla köy okullarında eğitim ve öğretime başlanacağını, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm tedbirleri aldıklarını ve hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyledi. Gümüşhane’de ilçeler dahil 33 köy okulunda bin 97 öğrenci ve 99 öğretmenle 15 Şubat'ta eğitim öğretime başlayacaklarını kaydeden Balyemez, “Okullarımızda özellikle dezenfektan çalışmalarımızı yaptık. Giriş çıkışlarıyla, HES kodlarının sorgulanmasıyla ilgili hazırlıklarımız tamamlandı. Dersler 09.00’da başlayacak, 13.30’da bitecek. Toplam 6 saat ders görecek öğrencilerimiz. 10’ar dakikalık teneffüslerde tüm sınıflarımız dezenfekte edilecek. Her defasında giriş ve çıkışlarda kontroller gerçekleşecek” dedi.

Gümüşhane genelindeki tüm okulların temiz okul belgesinin bulunduğunu hatırlatan Balyemez, “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ailelerle birlikte iletişim halinde olacağız, onları sürekli bilinçlendireceğiz. Öğrencilerimizi çok özledik. Öğretmenlerimiz 'Öğrencilerimizin kokusunu özledik' diyor. Öğrencilerle telefonla görüştüğümüzde onların da aynı duyguları taşıdığını gördük. Bende bir öğrenci velisiyim. 4. sınıfa giden kızım bana 'Ben öğretmenimin kokusunu özledim' şeklinde bir ifadede bulundu” şeklinde konuştu.

