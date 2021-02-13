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Gümüşhane’de Korona virüs vakaları artıyor Vali Kamuran Taşbilek: “Vakalar artma sürecine girdi; aynı duyarlılık, aynı hassasiyetle maske, mesafe ve temizlik kurallarımıza uymalıyız”

İHA

Gümüşhane’de Korona virüs vakaları artıyor Vali Kamuran Taşbilek: “Vakalar artma sürecine girdi; aynı duyarlılık, aynı hassasiyetle maske, mesafe ve temizlik kurallarımıza uymalıyız”

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetleme faaliyetine İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay katıldı.
Atatürk Caddesi boyunca başta 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk yaşanacağı değerlendirilen çiçekçiler olmak üzere hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dükkanlarını açmasına izin verilen işyerleri denetlendi.
Cadde boyunca açık olan esnaflarla da sohbet eden Vali Taşbilek, denetim faaliyetinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada vakaların artma sürecinin yeniden oluştuğuna dikkat çekerek, “Dikkat etmemiz lazım. Aynı duyarlılıkla aynı hassasiyetle maske, mesafe ve temizlik kurallarımıza uyarsak inşallah en kısa zamanda Gümüşhanemiz, ülkemiz bu sıkıntılardan kurtulur” sözleriyle vatandaşları uyardı.
Yapılan denetimlerin hafta sonu muafiyetlerine uyulup uyulmadığı noktasında gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Taşbilek, “Gümüşhanemizde bütün esnaf ve vatandaşlarımız büyük bir duyarlılıkla devletimizin koyduğu kurallara uymakta. Bunu görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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