Cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü

Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE´nin Kelkit ilçesinde Emre Polat, ağabeyi Yusuf Polat´ı öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcası Ali Kemal Polat´ı (71) tüfekle ateş ederek öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Kelkit'e bağlı Salördek köyünde meydana geldi. Emre Polat, 2012 yılında ağabeyi Yusuf Polat´ı öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcası Ali Kemal Polat´la karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Emre Polat, tüfekle öz amcası Ali Kemal Polat´a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılan Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Emre Polat ise jandarma ekiplerine teslim oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Kelkit Uğur AYDIN
2021-02-14 12:51:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.