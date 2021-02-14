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Cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü

DHA

Cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü


Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE´nin Kelkit ilçesinde Emre Polat, ağabeyi Yusuf Polat´ı öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcası Ali Kemal Polat´ı (71) tüfekle ateş ederek öldürdü.    
Olay, dün akşam saatlerinde Kelkit'e bağlı Salördek köyünde meydana geldi. Emre Polat, 2012 yılında ağabeyi Yusuf Polat´ı öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcası Ali Kemal Polat´la karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Emre Polat, tüfekle öz amcası Ali Kemal Polat´a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılan Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Emre Polat ise jandarma ekiplerine teslim oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Kelkit Uğur AYDIN
2021-02-14 12:51:49

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