Cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü

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Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE´nin Kelkit ilçesinde Emre Polat, ağabeyi Yusuf Polat´ı öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcası Ali Kemal Polat´ı (71) tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kelkit'e bağlı Salördek köyünde meydana geldi. Emre Polat, 2012 yılında ağabeyi Yusuf Polat´ı öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcası Ali Kemal Polat´la karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Emre Polat, tüfekle öz amcası Ali Kemal Polat´a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılan Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Emre Polat ise jandarma ekiplerine teslim oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Kelkit Uğur AYDIN

2021-02-14 12:51:49



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