Zigana’da karne tatili sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zigana’da karne tatili sona erdi

İHA

Zigana’da karne tatili sona erdi

Önceki yıllarda karne tatilinde onbinlerce kişiye ev sahipliği yapan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, bu tatilde de Covid19 tedbirleriyle kısıtlı da olsa insanların stres attığı mekanların başında geldi.
Türkiye’nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde ki kayak pistlerinden üç haftalık uzun karne tatilinde hafta içinde herkes faydalanabilirken hafta sonları yalnızca otelde konaklayanlar faydalandı.
Bu yıl önceki yıllara göre kar yağışının az olması nedeniyle daha çok kızak sevenlerin uğrak yeri olan Doğu Karadeniz bölgesinin de en önemli kayak merkezinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tesis girişine paket servis ve çay servisi yapıldı.
Tesis işletmecilerinden Abdullah Eroğlu, 3 haftalık tatilde Covid19 tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermelerine rağmen güzel bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi.
Kayak alanlarının günü birlikçiler tarafından tercih edildiğini, daha çok çocuklu aileler olması nedeniyle kızak pistlerinin yoğun olduğunu kaydeden Eroğlu, yabancı turistlerin de tatilde sık sık Zigana’ya geldiğini, son günlerde hem konaklamalı hem de günübirlik olarak Afgan ailelerin tesise ilgi gösterdiğini söyledi.
Pandemi nedeniyle insanların dışarıya çıkmaktan korktuğunu dile getiren Eroğlu, “Bu yıl pandemiden dolayı biraz sıkıntılarımız var. İnsanlar dışarıya çıkmaya korkuyor. Gelenlere hizmet verirken gerekli önlemleri aldık ancak kar noktasında önceki yılları arıyoruz. Dışarıda paket servis yeri açtık gelenler mağdur olmasın diye. Çoban ateşi de yaktık. Günübirlik gelenlere otelde, kapalı alanlarda hizmet veremiyoruz. Dışarıda çay, kahve, içecek alabilecekleri veya paket olarak aperatif birşeyler alabilecekleri bir yer yaptık. Burayı tercih edenlerin çoğu yakın illerden gelen çocuklu aileler. Çoğu insan dikkat ediyor, girmemeye çalışıyor içeriye” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü
YEREL HABERLER Cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü
Ortodoks kilisesi yılların tahribatına ve definecilerin talanına uğradı
YEREL HABERLER Ortodoks kilisesi yılların tahribatına ve ...
Cep telefonlarını satıp kendilerine araba yaptılar Gümüşhaneli gençler el arabası tekerleğinden yaptıkları Go Kart tarzı araçları ile her yere gidip geliyorlar Fırsat ve imkan verilirse gençler arabalarını geliştirmek istiyor
YEREL HABERLER Cep telefonlarını satıp kendilerine araba ...
Ağabeyini öldüren şahsın cezaevinden çıkmasını bekledi, av tüfeğiyle öldürdü
YEREL HABERLER Ağabeyini öldüren şahsın cezaevinden çıkmasını ...
Gümüşhane’de Korona virüs vakaları artıyor Vali Kamuran Taşbilek: “Vakalar artma sürecine girdi; aynı duyarlılık, aynı hassasiyetle maske, mesafe ve temizlik kurallarımıza uymalıyız”
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Korona virüs vakaları artıyor Vali ...