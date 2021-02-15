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Gümüşhane’nin düşman işgalinden 103.kurtuluş yıldönümü kutlandı Törenlerde Gara şehitleri nedeniyle top atışı yapılmadı

İHA

Gümüşhane’nin düşman işgalinden 103.kurtuluş yıldönümü kutlandı Törenlerde Gara şehitleri nedeniyle top atışı yapılmadı

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü Covid19 tedbirleri alınarak düzenlenen törenle kutlandı. Törende Gara’daki 13 şehit nedeniyle top atışı yapılmadı.
Bir televizyon kanalına çektiği program için Gümüşhane’de bulunan eski Bakanlardan Kürşad Tüzmen’in de katıldığı tören Hükümet Konağı avlusundaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.
Tören Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, eski Bakan Kürşad Tüzmen ve Gazilerin katılımıyla Valilik ve Belediye çelenklerinin anıta sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Programda Gümüşhane gazileri adına Gazi Ercan Kömürcü Vali Kamuran Taşbilek'e Türk bayrağı, Gazi Gazi Kaanoğlu Belediye Başkanı Ercan Çimen'e şehrin anahtarı ve Gazi Celil Tanguroğlu İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek'e kurtarılmış yurt toprağı hediye ederken, protokol üyeleri de gazilere buket takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gümüşhane'nin kurtuluş yıldönümü nedeniyle gönderilen tebrik mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Belediye Başkanı Ercan Çimen yaptı.
Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü pkk tarafından şehit edilen 13 vatandaşa Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle kurtuluş günlerini pandemi kurallarına uygun şekilde yapmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Çimen, “Anadolu, ülkemizin ebedi varlık mekanıdır. Çünkü Anadolu’yu bizlere yurt kılan en önemli unsur şehitlerimizin kanıdır. Tarihimiz yüzlerce destansı hikayelerle dolu. Neredeyse Anadolu’nun her beldesinde, şehrinde eşsiz hikayelere rastlıyoruz. Bu eşsiz hikayelerden biri de şehrimiz Gümüşhane’de yazıldı. Bildiğiniz gibi şehrimiz 19 Temmuz 1916’da Rus işgaline uğradı. İşgal sonrası bayrağa, vatana ve İslam'a hizmet etmek için "Sefer bizim, Zafer Allah'ındır" diyen ordumuz ve milletimizin kahramanca mücadelesi sonunda 15 Şubat 1918 tarihinde ilimizdeki işgal sona ermiştir. 15 Şubat hepimizin gurur günü. Böyle bir şehrin vatandaşı, evladı olmaktan da büyük onur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Bugün şehrimiz için önemli bir günü yaşıyor ve düşman işgalinden kurtuluşumuzun 103. yılını gururla kutluyoruz. Bundan tam 103 yıl önce atalarımız, işgal edilmiş bu toprakları düşmanlarımızdan temizleyerek, Türk milletinin asla esir edilemeyeceğini, dostdüşman tüm dünyaya haykırmıştır. Türkiye’nin her karışının kolay kurtulmadığı gibi Gümüşhane’miz de çok kolay kurtarılmadı. Çok büyük acılar, cefalar çekildi, ciddi sayıda şehit verilerek kurtarıldı. Tarihimizin eşsiz kahramanları canları pahasına bugün hür ve bağımsız bir hayat sürdürülen aziz vatanımızı bizlere miras bırakmıştır” dedi.
Gaziler adına konuşan Gazi Hüseyin Cahit Kaya ise milli diriliş ve şahlanışı ifade eden kurtuluş günlerinin millete vurulmak istenen esaret zincirinin kırıldığı, birlik, beraberlik ve var olma mücadelesinin verildiği kahramanlıklarla dolu bir mücadele olduğunu söyledi.
Tören "Kurtuluşu anlamak" temalı düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilerin eserlerini seslendirmesi, ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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