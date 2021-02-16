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Doğu Karadeniz’de turizm pandeminin bitmesini bekliyor Tur firması sahibi Ceyhun Emre Kaya: “Pandeminin bitmesiyle Türkiye’de en iyi sektör turizm ve eğlence sektörü olacak” “Doğu Karadeniz Türkiye turizminin başkenti olacak” “Bölgede çekilen diziler yerli turizme yüzde 100 katkı sağlıyor”

İHA

Doğu Karadeniz’de turizm pandeminin bitmesini bekliyor Tur firması sahibi Ceyhun Emre Kaya: “Pandeminin bitmesiyle Türkiye’de en iyi sektör turizm ve eğlence sektörü olacak” “Doğu Karadeniz Türkiye turizminin başkenti olacak” “Bölgede çekilen diziler yerli turizme yüzde 100 katkı sağlıyor”

Tur firması sahibi Ceyhun Emre Kaya, pandeminin bitmesiyle Türkiye’de en iyi sektörünün turizm ve eğlence sektörü olacağını, Doğu Karadeniz bölgesinin de turizmin başkenti olacağını söyledi.
Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında, Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Zigana dağı geçidinde 2 bin 100 metrede kurulu bulunan Türkiye’nin ilk ve önemli kayak merkezlerinden Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan Kaya, “Ben pandeminin bitmesiyle Türkiye’de en iyi sektörün turizm olacağını düşünüyorum. İkincisi eğlence sektörü olacaktır. Biz hazır mıyız? Ben hazırım, personel çıkarmadım, hala aynı personelle duruyorum. Araç sayımı tutmaya çalışıyorum. Devletten aldığımız desteklerle ayakta kalmaya çalışıyoruz olabildiğince. Bölge hazır mı diye sorarsanız bence hazır. Neden? 2 yıldır kimse iş yapamıyor” dedi.
Önümüzdeki 5 yıl Doğu Karadeniz bölgesinin Türkiye turizminin başkenti olacağını savunan Kaya, “Hem yerli hem yabancı olarak söylüyorum. Belki Avrupa pazarı olmaz, belki Amerika veya bu gibi vatandaşlar olmaz ama Ortadoğu, İran, Azerbaycan ve Gürcistan bunun içinde. Bunların en iyi tercih edecekleri yer Doğu Karadeniz olacak" diye konuştu.
Bölgede çekilen dizilerden sonra yerli turistin bölgeye çok arttığını dile getiren Kaya, “Ben bu işe 2015’te başladım. O zaman gelen yerli turistle 2019’da gelen yerli turist bir değil. Türkiye’nin her bölgesinden geliyor şuanda. Dizilerin yerli turizmde Karadeniz'e yüzde 100 katkısı var. Bölge turizmine birşeyler yapmak istiyorsak bu bölgede dizi ve reklam çekimlerine ağırlık verilmeli” şeklinde konuştu.
Bölgede son dönemde sosyal medyanın çok etkin bir şekilde kullanıldığını aktaran Kaya, “Bölgemizde özellikle Rize, Ayder tarafında insanlar sosyal medyayı çok etkin kullanıyor. Bizde gittiğimiz yerlerin videolarını çekiyoruz, Instagram fenomenlerini bölgeye getiriyoruz. Artık iş sosyal medyada döndüğü için biz de o yöne döndük” ifadelerini kullandı.

“En önemli sorunumuz nitelikli personel”
Bölgede birçok noktanın altyapısal sorunu olmadığını, bazı eksikleri olmasına karşın en önemli sorunun sektörde nitelikli personel olduğuna değinen Kaya, “Bölgemizin tabiki eksikleri var. Nitelikli personel bulamıyoruz. En büyük sorunumuz bu. Turizm denince ilk akla gelen Antalya ve ege bölgesi. Bütün nitelikli çalışanlar o taraftalar. Bizim bu bölgede turizm, otelcilik okullarının biraz daha aktif hale getirmek gerekiyor” dedi.

“41 sektöre faydamız var”
Seyahat acentelerinin dolaylı yollarla 41 sektöre faydası olduğunu kaydeden Kaya, “Malum sürecin en çok etkilediği sektörlerden biri turizm. En son sokağa çıkma kısıtlamaları başlamasıyla beraber işler artık durma noktasına geldi. Sağolsun devletimiz birkaç faydalanma sağladı bize. Otelleri açık tuttu. Otellere giden misafirler muaf tutuldu. Bundan dolayı memnunuz ama insanlar tedirgin dışarı çıkmaktan. Ne kadar önlem alsak da araçlarımızı yarı kapasite, 2 saatte bir maske dağıtımı yapsak da dezenfekte sürekli tutsak da insanları tedirgin ister istemez. Sağ olsun işletme sahipleri, otel sahipleri de gerekli önlemleri alıyorlar. Olabildiğince turizmi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yurtdışından şuan için herhangi bir talep alıyoruz. Beklentimiz yurt dışını artırmak. Bu bölgede Ortadoğu pazarı var. Ufak tefek hani yerleşik hayata burada geçenler geliyorlar. Onlar da kendi evleri arsaları olduğu için oralarda hayatını devam ediyor. Yani bizim şu an için bu statüde yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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