Gümüşhane´de yüz yüze eğitime 'kar' engeli



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE´de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime çarşamba günü ara verildi.

Gümüşhane Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada kentte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR

2021-02-16 21:08:10



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