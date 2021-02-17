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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'de kar tatili uzatıldı

İHA

Gümüşhane'de kar tatili uzatıldı

Gümüşhane'de dün etkili olan kar yağışının ardından okullar bir gün daha tatil edildi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde etkili olan soğuk hava, buzlanma ve don olayları nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18.02.2021 Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de belirtilen gün de idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Gümüşhane'de 17 Şubat Çarşamba günü de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmiş, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılmıştı.

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