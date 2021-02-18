2. Lig Beyaz Grup: Gümüşhanespor: 2 - Ankara Demirspor: 3

13 şehidin katili işte o alçak!

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor’a 32 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Murat Taşçıkar xx, Oğuzhan Yazır xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Muharrem Efe xx, Tuğay Adamcıl xx, Sercan Kaya xx (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 83 ?), Tekin Adar xxx (Erdinç Mergen dk. 86 ?), Musa Sinan Yılmazer xx, Bahadır Abdulkadir Yağız xx (Hasan Kaşıkara dk. 54 xxx), Raif Gündoğdu xx, Berkan Yıldırım xx, Ömer Alp Kulga xx, Osman Torun xx

Teknik Direktör: İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Ankara Demirspor: Ömercan Avcı xx, Kamil İçer xx, Hasan Küçük xx, Mustafa Kayabaşı xxx, Serdar Eylik xxx, Ayberk Altan xx, Ahmet Devret xx, Hasan Kaya xxx, Taner Koç xx, Rahmi Can Karadaş xx, İlker Avşar xx (Sergen Yakupçebioğlu dk. 81 ?)

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Goller: Hasan Kaşıkara (dk. 65), Tekin Adar (dk. 77) (Gümüşhanespor), Mustafa Kayabaşı (dk. 49), Hasan Kaya (dk. 54), Serdar Eylik (dk. 90) (Ankara Demirspor)

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