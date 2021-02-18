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Gümüşhane’de yanan barakada alevlerin arasına girip köpeği kurtardı

İHA

Gümüşhane’de yanan barakada alevlerin arasına girip köpeği kurtardı

Gümüşhane’de atıl durumdaki bir barakada çıkan yangında alevleri gören kızının uyarısıyla barakaya giden Bülent Ergin, kapısını kırarak girdiği barakada yanmak üzere olan köpeği kurtardı.

Alınan bilgiye göre kent merkezi İnönü Mahallesi, 15 Şubat Caddesi üzerinde kullanılmayan bir barakada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yandaki apartmanda oturan Ergin ailesinin kızları Büşra ve Rana dumanları görüp havlama sesi duyunca durumu o sırada evde olan babası Bülent Ergin’e (40) bildirdi. Evden hızla çıkan ve duvardan atlayarak yangın alanına ulaşan Ergin yeni başlayan yangında barakadan köpek sesi geldiğine emin olunca kapısı kilitli barakanın önce kapısını ardından yandaki tahtalarını kırarak içeriye girdi. Alevler nedeniyle köpeğe ulaşmakta güçlük çeken Ergin’in imdadına başka bir komşusu da yetişince birlikte köpeği bağlı oldukları halatı keserek dışarıya çıkardılar. Vücudunda çeşitli yanıklar olan köpeği kara sokan vatandaşlar hayvana içmesi için su da verdi.

Bu sırada olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri metrelerce yükseğe çıkan ahşap barakadaki yangını yandaki evin çatısına ulaşmak üzereyken söndürerek daha büyük bir facianın önüne geçti. Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan köpek Gümüşhane Belediyesi sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine götürülerek tedaviye alındı.

Olayın ardından İHA muhabirine o anları anlatan Büşra Ergin, “Köpek sesi duyunca pencereden baktım. Bir kadın telefonla konuşuyordu. Dumanları da görünce babama söyledim. Babama aşağıya indi. Ben de arkasında biraz su alıp yanına gittim. Ben geldiğimde köpeği çıkarıp kapının önüne koymuşlardı. Köpeğin üzerine biraz su attık. Diğer eve yangın sıçrayınca geri çekildik. Köpeğin üzerine kar attık. Alevler çok yükselmişti. O sırada itfaiye geldi. Köpek için çok endişelendim. Yüzü ve vücudundaki yanıkları görünce gözyaşlarıma hakim olamadım” diye konuştu.

Olayın kahramanı Bülent Ergin ise “Sabah saatleriydi, kızım çatıdan duman çıktığını ve köpek sesi duyduğunu söyledi. Hemen koşarak olay yerine geldim. Yan taraftaki duvardan atlayarak içeriye girdim. Geldiğimde bir köpeğin acılar içinde bağırdığını fark ettim. Kapı kilitliydi, kapıyı kırdım. Kapının tarafında alevler ateş olduğu için giremedim ama köpeği gördüm. Kapının diğer tarafındaki tahtaları kırarak oradan bir yer açmaya çalıştım. Tam yapacak bir şey olmadığını düşünürken bir kadın geldi ve Hızır gibi yetişti. O kadının çabalarıyla birlikte içerde alevlerin arasında köpeğin bağlı olduğu kayışı kopararak dışarıya çıkardık. Köpek neredeyse bayılmıştı zaten. O kadınla kızım köpeğin üzerine kar attı, su döktü ve su içirdiler. Ateş yükselmişti İtfaiye geldi. Yangın diğer binaya sıçrarken İtfaiye söndürdü. Sonrasında köpeği alıp götürdüler” dedi.

“İtfaiye en son köpeği alıp götürürken yanıma geldi, beni koklayıp gitti sanki teşekkür edercesine”
Yaptığının çok riskli olduğunu fakat yine olsa yine aynısını yapacağını ifade eden Ergin, “Çok riskli bir işti. Alevlerin arasına girip çıktık. Köpeğin sesinden çok etkilendim. Adeta acısıyla feryat ediyordu. İtfaiye en son köpeği alıp götürürken yanıma geldi, beni koklayıp gitti sanki teşekkür edercesine. Çok duygulandım o anda. Yine olsa yine yaparım. Ortada bir can var. Bu insan da olabilir, hayvan da olabilir. Onu kurtarmak imkanımız varsa sonuna kadar elimizden ne gelirse yapmaya hazırdık” şeklinde konuştu.

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