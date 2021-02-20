Zigana'dan Limni'ye adrenalin yolculuğu Zigana kayak merkezinden Limni Gölüne kar motoru turları düzenleniyor Macera ve korku dolu turun ardından vatandaşlar buz tutan gölün üzerinde fotoğraf çektiriyor Ziyaretçiler macera, korku ve adrenalin dolu gezi için sıraya giriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zigana'dan Limni'ye adrenalin yolculuğu Zigana kayak merkezinden Limni Gölüne kar motoru turları düzenleniyor Macera ve korku dolu turun ardından vatandaşlar buz tutan gölün üzerinde fotoğraf çektiriyor Ziyaretçiler macera, korku ve adrenalin dolu gezi için sıraya giriyor

İHA

Zigana'dan Limni'ye adrenalin yolculuğu Zigana kayak merkezinden Limni Gölüne kar motoru turları düzenleniyor Macera ve korku dolu turun ardından vatandaşlar buz tutan gölün üzerinde fotoğraf çektiriyor Ziyaretçiler macera, korku ve adrenalin dolu gezi için sıraya giriyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölünün kış manzarasını görmek isteyenler için düzenlenen kar turlarında vatandaşlar sıraya girerken, buz tutan göl yüzeyinde yürüyerek korku, macera ve adrenalini doya doya yaşıyor.
Tarihin her döneminde önemli bir geçit olan tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana dağının eteklerinde bulunan ve yaz aylarında yüzbinlerce kişinin uğrak yeri olan Limni Gölü bu yıl ilk defa kış mevsiminde de ziyaret edilmeye başlandı.
Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz bölgesinin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi işletmecileri bu yıl kayak için yeterince kar yağmayınca vatandaşlar için alternatif etkinlikler düzenlemeye başladı.
Bu kapsamda normal araçların gitmesinin imkansız olduğu kış mevsiminde tesiste bulunan kar motorlarıyla isteyen ziyaretçiler Limni Gölüne götürülüyor. Gidiş boyunca Zigana dağlarının eşsiz manzarası eşliğinde, doğayla iç içe, beyaz gelinliğini giyen çam ağaçların arasından geçerek adrenalin, macera ve korkuyu doyasıya yaşayan ziyaretçiler araçlardan indiklerinde yaşadıklarını “Muhteşem” olarak değerlendiriyor.
Havaların soğuk olması nedeniyle göl yüzeyinin oldukça kalın seviyede buz tutmasıyla birlikte ziyaretçiler korkarak da olsa gölün üzerine çıkarken, kar motorlarıyla gölün üzerinde tur atmayı da ihmal etmiyor.

"Çok güzeldi, hiç böyle beklemiyordum. Mükemmeldi diyebilirim"
Limni Gölüne kar motoru turuyla gelmek için kayak merkezine Trabzon’dan geldiğini kaydeden ziyaretçi Havva Voyvotoğlu, “Kayak yapmaya geldik ama kar azdı. Bizde kar motorlarıyla Limni Gölüne geldik. Çok güzeldi, hiç böyle beklemiyordum. Mükemmeli diyebilirim. Gümüşhane’de böyle bir aktivitenin olması süper. Fotoğraflardan çok daha güzel buralar. İlk defa kar motoruna bindim. Başta tedirgin oldum düşer miyim diye ama o adrenalin çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ederim, burada böyle bir aktiviteyi kaçırmasınlar, müthiş” ifadelerini kullandı.

"Manzaramız aynı kartpostallardaki gibi"
İnstagram’da gezdiği yerleri paylaşan gezginlerden Tülay Zengin de “Ben daha önce geldim ama arkadaşlarımı da getirdim kar motoruna binmelerini istedim. Çok güzeldi. Gümüşhane çok fark edilen bir yer değil. Karadeniz sadece diğer illerden ibaret değil, Gümüşhane’de var içlerinde. Limni gölü her mevsim gelinebilecek bir yer. Kışın daha güzel ama. Gölün üzeri buz tutunca daha da güzel gözüküyor. Manzaramız aynı kartpostallardaki gibi” dedi.

"Motordan iner inmez ziyaretçilerimizin ilk kelimesi ‘muhteşemdi’ oluyor"
Ziyaretçilerini kar motoruyla Limni Gölüne ulaştıran Kadir Eroğlu ise “Kar motorlarıyla Zigana dağının eteklerindeki Limni Gölüne geldik. Gezi amaçlı olarak kayak merkezinden çıkıyoruz, Limni Gölüne yol boyunca maceralı bir şekilde geliyoruz. Esintiden dolayı yoğun kar olduğu için parkur zorlaşıyor ve bu da parkura eğlence ve macera katıyor. Motordan iner inmez ziyaretçilerimizin ilk kelimesi ‘muhteşemdi’ oluyor” şeklinde konuştu.

"Yazın yeşili kışın beyazıyla Limni Gölü ve Zigana dağı bambaşka bir yer"
Kar motoru operatörlerinden Yasin Karabulut da “İnsanlar gün içerisinde yoğun ortamlarda bulunuyorlar. Biz de bu ortamlardan uzaklaştırıp doğayla buluşturuyoruz. Yazın yeşili kışın beyazıyla Limni Gölü ve Zigana dağı bambaşka bir yer. Önce insanların güvenliğini alıp sonra korkularını yenmeye çalışıyoruz. Korkup bağıranlar çok oluyor ama memnun kalıyorlar. Bu işe Arap turistler daha çok talep gösteriyordu son dönemde yerli turistler de ilgi göstermeye başladı. Çok fazla soran var” diye konuştu.

"Turdan döndüğümüz zaman herkes bir daha gelme isteğiyle talep ediyor"
Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi ve Limni Gölü işletmecilerinden Mustafa Eroğlu da “Bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle kayak merkezinde pandemi tedbirlerinden dolayı fazla bir aktivite yapamadık. Onun için Limni Gölünün yolunu kar motorlarına parkur olarak düzenledik. Özel pilotlar eşliğinde kontrollü bir şekilde ziyaretçilerimizi buraya getiriyoruz. Gelen misafirlerimiz burada fotoğraflarını çekiyor, doğayla iç içe, temiz hava ve kalabalıktan uzak rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Turdan döndüğümüz zaman herkes bir daha gelme isteğiyle talep ediyor” dedi.

"Fotoğraf ve videoları gören tesise gelir gelmez buraya gelmek istediklerini söylüyorlar"
Etkinliklerde hem kendilerinin hem de misafirlerinin çektikleri videoları sosyal mecralardan paylaştıklarını ve büyük ilgi gördüğünü kaydeden Eroğlu, “Fotoğraf ve videoları gören tesise gelir gelmez buraya gelmek istediklerini söylüyorlar. Yaptığımız paylaşımlar görüldükçe talepler artıyor. İnsanlara Limni Gölündeki kış güzelliğini gelip görmelerini, bu aksiyonu, adrenalini yaşamalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Zigana'nın nazar boncuğu
Tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana dağının yamacında yer alan ve "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak adlandırılan Limni Gölü Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabilmesi nedeniyle her yıl yüzbinlerce kişiyi ağırlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de kapalı köy yolu kalmadı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kapalı köy yolu kalmadı
Gümüşhane’de yanan barakada alevlerin arasına girip köpeği kurtardı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de yanan barakada alevlerin arasına girip ...
2. Lig Beyaz Grup: Gümüşhanespor: 2 - Ankara Demirspor: 3
YEREL HABERLER 2. Lig Beyaz Grup: Gümüşhanespor: 2 - Ankara ...