Zigana'dan Limni'ye adrenalin yolculuğu Zigana kayak merkezinden Limni Gölüne kar motoru turları düzenleniyor Macera ve korku dolu turun ardından vatandaşlar buz tutan gölün üzerinde fotoğraf çektiriyor Ziyaretçiler macera, korku ve adrenalin dolu gezi için sıraya giriyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölünün kış manzarasını görmek isteyenler için düzenlenen kar turlarında vatandaşlar sıraya girerken, buz tutan göl yüzeyinde yürüyerek korku, macera ve adrenalini doya doya yaşıyor.

Tarihin her döneminde önemli bir geçit olan tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana dağının eteklerinde bulunan ve yaz aylarında yüzbinlerce kişinin uğrak yeri olan Limni Gölü bu yıl ilk defa kış mevsiminde de ziyaret edilmeye başlandı.

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz bölgesinin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi işletmecileri bu yıl kayak için yeterince kar yağmayınca vatandaşlar için alternatif etkinlikler düzenlemeye başladı.

Bu kapsamda normal araçların gitmesinin imkansız olduğu kış mevsiminde tesiste bulunan kar motorlarıyla isteyen ziyaretçiler Limni Gölüne götürülüyor. Gidiş boyunca Zigana dağlarının eşsiz manzarası eşliğinde, doğayla iç içe, beyaz gelinliğini giyen çam ağaçların arasından geçerek adrenalin, macera ve korkuyu doyasıya yaşayan ziyaretçiler araçlardan indiklerinde yaşadıklarını “Muhteşem” olarak değerlendiriyor.

Havaların soğuk olması nedeniyle göl yüzeyinin oldukça kalın seviyede buz tutmasıyla birlikte ziyaretçiler korkarak da olsa gölün üzerine çıkarken, kar motorlarıyla gölün üzerinde tur atmayı da ihmal etmiyor.



"Çok güzeldi, hiç böyle beklemiyordum. Mükemmeldi diyebilirim"

Limni Gölüne kar motoru turuyla gelmek için kayak merkezine Trabzon’dan geldiğini kaydeden ziyaretçi Havva Voyvotoğlu, “Kayak yapmaya geldik ama kar azdı. Bizde kar motorlarıyla Limni Gölüne geldik. Çok güzeldi, hiç böyle beklemiyordum. Mükemmeli diyebilirim. Gümüşhane’de böyle bir aktivitenin olması süper. Fotoğraflardan çok daha güzel buralar. İlk defa kar motoruna bindim. Başta tedirgin oldum düşer miyim diye ama o adrenalin çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ederim, burada böyle bir aktiviteyi kaçırmasınlar, müthiş” ifadelerini kullandı.



"Manzaramız aynı kartpostallardaki gibi"

İnstagram’da gezdiği yerleri paylaşan gezginlerden Tülay Zengin de “Ben daha önce geldim ama arkadaşlarımı da getirdim kar motoruna binmelerini istedim. Çok güzeldi. Gümüşhane çok fark edilen bir yer değil. Karadeniz sadece diğer illerden ibaret değil, Gümüşhane’de var içlerinde. Limni gölü her mevsim gelinebilecek bir yer. Kışın daha güzel ama. Gölün üzeri buz tutunca daha da güzel gözüküyor. Manzaramız aynı kartpostallardaki gibi” dedi.



"Motordan iner inmez ziyaretçilerimizin ilk kelimesi ‘muhteşemdi’ oluyor"

Ziyaretçilerini kar motoruyla Limni Gölüne ulaştıran Kadir Eroğlu ise “Kar motorlarıyla Zigana dağının eteklerindeki Limni Gölüne geldik. Gezi amaçlı olarak kayak merkezinden çıkıyoruz, Limni Gölüne yol boyunca maceralı bir şekilde geliyoruz. Esintiden dolayı yoğun kar olduğu için parkur zorlaşıyor ve bu da parkura eğlence ve macera katıyor. Motordan iner inmez ziyaretçilerimizin ilk kelimesi ‘muhteşemdi’ oluyor” şeklinde konuştu.



"Yazın yeşili kışın beyazıyla Limni Gölü ve Zigana dağı bambaşka bir yer"

Kar motoru operatörlerinden Yasin Karabulut da “İnsanlar gün içerisinde yoğun ortamlarda bulunuyorlar. Biz de bu ortamlardan uzaklaştırıp doğayla buluşturuyoruz. Yazın yeşili kışın beyazıyla Limni Gölü ve Zigana dağı bambaşka bir yer. Önce insanların güvenliğini alıp sonra korkularını yenmeye çalışıyoruz. Korkup bağıranlar çok oluyor ama memnun kalıyorlar. Bu işe Arap turistler daha çok talep gösteriyordu son dönemde yerli turistler de ilgi göstermeye başladı. Çok fazla soran var” diye konuştu.



"Turdan döndüğümüz zaman herkes bir daha gelme isteğiyle talep ediyor"

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi ve Limni Gölü işletmecilerinden Mustafa Eroğlu da “Bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle kayak merkezinde pandemi tedbirlerinden dolayı fazla bir aktivite yapamadık. Onun için Limni Gölünün yolunu kar motorlarına parkur olarak düzenledik. Özel pilotlar eşliğinde kontrollü bir şekilde ziyaretçilerimizi buraya getiriyoruz. Gelen misafirlerimiz burada fotoğraflarını çekiyor, doğayla iç içe, temiz hava ve kalabalıktan uzak rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Turdan döndüğümüz zaman herkes bir daha gelme isteğiyle talep ediyor” dedi.



"Fotoğraf ve videoları gören tesise gelir gelmez buraya gelmek istediklerini söylüyorlar"

Etkinliklerde hem kendilerinin hem de misafirlerinin çektikleri videoları sosyal mecralardan paylaştıklarını ve büyük ilgi gördüğünü kaydeden Eroğlu, “Fotoğraf ve videoları gören tesise gelir gelmez buraya gelmek istediklerini söylüyorlar. Yaptığımız paylaşımlar görüldükçe talepler artıyor. İnsanlara Limni Gölündeki kış güzelliğini gelip görmelerini, bu aksiyonu, adrenalini yaşamalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.



Zigana'nın nazar boncuğu

Tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana dağının yamacında yer alan ve "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak adlandırılan Limni Gölü Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabilmesi nedeniyle her yıl yüzbinlerce kişiyi ağırlıyor.

