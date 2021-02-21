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Gümüşhane'de yaban hayvanları aç bırakılmıyor Yoğun kar yağışının olduğu kentin yüksek kesimlerinde yemleme çalışması yapılıyor Gümüşhane DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın’ın da sırtına alarak taşıdığı otlar uygun alanlara bırakıldı Şube Müdürü Aydın: “10 ton yem, 5 ton ot aldık” “Aşırı kar yağdığında veya aşırı soğuklarda yemleme çalışması yapıyoruz”

İHA

Gümüşhane'de yaban hayvanları aç bırakılmıyor Yoğun kar yağışının olduğu kentin yüksek kesimlerinde yemleme çalışması yapılıyor Gümüşhane DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın’ın da sırtına alarak taşıdığı otlar uygun alanlara bırakıldı Şube Müdürü Aydın: “10 ton yem, 5 ton ot aldık” “Aşırı kar yağdığında veya aşırı soğuklarda yemleme çalışması yapıyoruz”

Son dönemdeki kar yağışlarının ardından yoğun kar örtüsü ve aşırı soğukların etkili olduğu Gümüşhane'de yaban hayvanları için belirli noktalarda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yemleme çalışması yapılıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünde görevi kadınlı erkekli Av Koruma ekibi şehrin çeşitli noktalarında zorlu şartlarda yaban hayvanları için ot ve buğday bırakıyor.
Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı noktalara sırtlarına aldıkları otları taşıyan DKMP Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın ile aralarında kadınların da olduğu av koruma ekibi araçla ulaşılan noktadan daha uzak bölgelerde ilk olarak kar temizliği yaptıktan sonra hayvanlar için sırtlarında taşıdığı 250 kilogram ot ve 100 kilogram buğdayı uygun alanlara bıraktı.

“10 ton yem, 5 ton ot aldık”
Kurum tarafından yaban hayvanları için bu yıl alınan 10 ton yem ve 5 ton ot kentte belirlenen noktalara bırakılırken, bugün yapılan çalışma karaca, kızıl geyik ve kanatlı yaban hayvanlarının bulunduğu bölgede gerçekleştirildi.

“Aşırı kar yağdığında veya aşırı soğuklarda yemleme çalışması yapıyoruz”
DKMP olarak yaban hayvanlarını korumak, yaşamlarına destek olmak için ağır kış şartlarında doğaya yem bıraktıklarını kaydeden Şube Müdürü İlbeyi Aydın, “2021 yılında yaban hayvanları için 10 bin kilogram yem, 5 bin kilogram ot aldık. Bunların 4 bin 500 kilogram yem ve 2 bin 500 kilogram otu şu ana kadar doğaya bıraktık, bırakmaya devam edeceğiz. Doğayı desteklemeye devam edeceğiz. DKMP olarak biz kış mevsiminde aşırı kar yağdığında veya aşırı soğuklarda yemleme çalışması yapıyoruz. Eğer bilinçsiz yemleme çalışması yaparsak biz yaban hayatının yem bulma becerilerini öldürmüş oluruz. Onun için biz mutlaka aşırı kar yağmasında ve aşırı soğuklarda yemleme yapıyoruz” dedi.
Bugün yaptıkları yemleme çalışmasında kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğunu ifade eden Aydın, “Biz bu doğa şartlarında, ağır kış şartlarında yaban hayatını yemleme desteklemesini yapmaktan zevk duyuyoruz. Şu anda burada yem olarak 100 kilogram yem, 250 kilogram ot bıraktık. Bu alanda karaca, kızıl geyik ve kanatlı hayvanlarımız var” diye konuştu.

“Yaban hayvanlarının sayısı yüzde 3040 oranında arttı”
Kurum olarak yaban hayatını desteklemeleri, jandarma ve vatandaşların katkılarıyla gece gündüz yaptıkları av kontrolüyle Gümüşhane genelinde yaban hayvanlarının yüzde 3040 oranında artış gösterdiğini dile getiren Aydın, “DKMP olarak yemleme çalışmalarımızda bize ulaşım ve yemleme desteği sağlayan İl Özel İdaremize, STK’lara, yaban hayatı derneklerine ve duyarlı halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Arazi şartları zor olsa bile biz bu işi severek ve isteyerek yaptığımız için bize zor gelmiyor”
Sırtına aldığı otları araçtan belirlenen noktaya kadar taşıyan Gümüşhane DKMP Av Koruma Görevlisi Özlem Atay ise “Bugün zorlu arazi şartlarında ot ve yemleme çalışması yaptık. Arazi şartları çok zordu, kar yüksekliği fazla olduğu için zorlandık ama yaban hayvanlarını desteklemek, onlara yardım etmek için bunu yapmak zorundaydık. Arazi şartları zor olsa bile biz bu işi severek ve isteyerek yaptığımız için bize zor gelmiyor” şeklinde konuştu.

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