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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de evlenmeler de boşanmalar da azaldı

İHA

Gümüşhane’de evlenmeler de boşanmalar da azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre Gümüşhane'de evlenmeler yüzde 13, boşanmalar yüzde 16 azaldı.
Kurumun web sitesinde yer alan verilere göre Gümüşhane genelinde 2020 yılında 634 çift evlendi. Bir önceki yıl 729 çiftin evlendiği Gümüşhane'de bu rakam 2020 yılında yüzde 13 oranında azaldı. 5 yıl önceye bakıldığında ise evlenme oranı yüzde 23 oranında azaldı.
Kaba evlenme hızı da bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında düşerek binde 4,14 olurken ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,7'den 28,2'ye artarken kadınlarda 24,8'den 24,7'ye düştü.
Boşanma istatistiklerine bakıldığında ise 2020 yılında Gümüşhane'de 85 çift boşandı. Bir önceki yıla göre boşanma oranının yüzde 16 oranında düştüğü Gümüşhane'de 5 yıl önceye göre ise bu sayı yüzde 10 oranında arttı.
Gümüşhane'de kaba boşanma hızı da yüzde 10 oranında düşerek binde 0,56 oldu. Bu oran 5 yıl önceye göre yüzde 17 oranında arttı.
Verilere göre 2020 yılında boşanan 85 çiftin evlilik sürelerinin de en fazla 610 yıl ve 16 yıl ve üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

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