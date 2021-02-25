Gümüşhane’de 2 köy birden karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Köse ilçesine bağlı Yuvacık ve Kayadibi köyleri yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslılarının belirlenmesi üzerine karantinaya alındı.

Köse İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köylerde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren her iki köyde de karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda “Köse İlçesi Yuvacık ve Kayadibi köylerinde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Köyler giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

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