4 gündür kayıp adam sulama rögarında ölü bulundu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 4 gündür kayıp olan 3 çocuk babası şahıs sulama kanalı rögarında ölü bulundu. Şahsın donarak öldüğü belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesi sakinlerinden 44 yaşındaki Selçuk Yılmaz’dan haber alamayan eşi ve ailesi ekiplere haber verdi. Ailesi, belde halkı ve jandarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda Yılmaz, kayboluşunun 4. gününde beldenin Karakuyu mevkiinde Köse Barajı'ndan arazi sulamak için yapılan sulama hattının rögarında ölü bulundu. Yılmaz’ın girdiği rögarda uyuyunca donarak vefat ettiği belirlendi. Rögarın içinde donmamak için ateş yaktığı belirlenen 3 çocuk babası Yılmaz’ın cansız bedeni otopsisinin ardından Öbektaş beldesinde toprağa verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.