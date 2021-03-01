Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.

Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mahallede yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren köyde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda “Merkez ilçe Dibekli Köyünde yapılan filyasyon çalışmaları neticesinde pozitif vakaların görülmesi sebebiyle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde 01/03/2021 tarihi saat 13.00’dan itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.