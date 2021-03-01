Gümüşhane'de, 1 köy karantinaya alındı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı



Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dibekli köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ilçe Dibekli köyünde yapılan filyasyon çalışmaları neticesinde pozitif vakaların görülmesi sebebiyle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Uğur AYDIN

2021-03-01 16:00:42



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