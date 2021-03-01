Gümüşhane’de köylere ve yaylalara gidiş yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de köylere ve yaylalara gidiş yasaklandı

İHA

Gümüşhane’de köylere ve yaylalara gidiş yasaklandı

Covid19 tablosunda “kırmızı” kategoride yer alan Gümüşhane’de köy ve yaylalara gidiş yasaklanarak, denetimlerin daha da sıkılaştırılması kararı alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından korona virüsle ilgili yeni dönemin detaylarını açıklamasının ardından “çok yüksek riskli” iller arasında yer alan Gümüşhane’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlarını açıkladı. Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan kurul, son günlerde vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçilmesi, salgınla mücadelenin sürekliliğinin sağlanması ve zaafa uğramasının engellenmesini sağlamak amacıyla ek tedbirler aldı. Karara göre mevsim itibarıyla yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere hafta sonlarında köylere, kırsal mahallelere ve yaylalara gidilmesine izin verilmeyecek.
Yine kararda il genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının, apartman/site yöneticilerinin ve görevlilerinin sorumlu oldukları alanlarda Covid19 salgını açısından bulaş kaynağı oluşturacak nişan, kına, mevlit, taziye, gün/doğum günü, toplu maç izlenmesi gibi bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade etmemeleri, toplu etkinliklerin tespit edilmesi halinde zaman geçirmeden ilgili kolluk kuvvetlerine gerekli bildirimleri yapmaları istendi.
Toplantıda daha önce alınan kararlara istinaden cenaze merasimlerinde bulunması gereken kişi sayısı 30 kişiyi geçmeyecek şekilde ve cenaze defin sırasında da aynı hassasiyetin devam ettirilmesine, bulaş riskini artıracağından cenaze sonrası ev veya başka bir mekânda toplu taziye, mevlit, hatim vb. etkinliklerin yasaklanmasına yönelik daha önce alınmış olan kararların hassasiyetle uygulanmasına karar verildi.
Kolluk kuvvetlerinin özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yaparak muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşların muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar ve suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyidenin uygulanması kararlaştırıldı.
Ev içi bulaşın engellenmesi için belediyelerce afişler asılmasına, gerek belediyelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri, camilerden yapılan anonslar ve gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla yapılan paylaşımların yanında ev ziyaretlerine gidilmemesi, cenaze merasimlerine ve taziyelere katılmak yerine telefonla acıların paylaşılması, maske, mesafe ve izolasyon tedbirlerine titizlikle riayet edilmesi hususunda anonslar yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de ev ve ahır yangını Yangında ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de ev ve ahır yangını Yangında ahırdaki ...
Gümüşhanespor Teknik Direktörü Kerimoğlu: Ligde kalmak istiyoruz
YEREL HABERLER Gümüşhanespor Teknik Direktörü Kerimoğlu: Ligde ...
Gümüşhane'de, 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gümüşhane'de, 1 köy karantinaya alındı
Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
Kısıtlama gününde alkollü eğlence yapan şahıslara 20 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlama gününde alkollü eğlence yapan şahıslara 20 ...
Gümüşhane’de Metamfetamin operasyonu Satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan kadın ve bağlantılı olduğu erkek şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Metamfetamin operasyonu Satışa hazır ...