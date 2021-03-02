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Gümüşhane’de “kırmızı” üzüntüsü Vatandaşlar pandemi haritasında kentin kırmızı grupta çıkmasına şaşırdı Salı pazarına girişte HES kodu sorgulaması yapıldı

İHA

Gümüşhane’de “kırmızı” üzüntüsü Vatandaşlar pandemi haritasında kentin kırmızı grupta çıkmasına şaşırdı Salı pazarına girişte HES kodu sorgulaması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan yeni kontrollü normalleşme sürecine “Kırmızı” kategoride çok yüksek riskli il grubunda giren Gümüşhane’de üzüntü hakim.
Son güncellemeyle Türkiye’de çok yüksek risk grubunda yer alan 17 ilden birisi olan Gümüşhane’de bu durum vatandaşlarda üzüntü ve küçük bir il olması nedeniyle şaşkınlığa sebep olurken, HES kodu sorgulama uygulamasının devam etmesi istendi.
Her hafta salı günü 15 Temmuz Zafer Meydanında kurulan halk pazarına girişte 7’den 70’e tüm vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılırken, gün boyunca caddelerde gezen polis araçları anons yaparak vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet etti.
Vatandaşlardan İbrahim Gürbüz, “Gümüşhane’nin Trabzon’dan alışverişi çok olduğu için, hastane olayı olduğu için birazda ondan arttı. Doğu Karadeniz’de zaten yoğun vaka var. Mesela her sabah buradan 1015 minibüs Trabzon’a hastanelere gidiyor. Bizim bir ayağımız Trabzon’da olması da bu durumu etkiledi” dedi.

“İnsanlarımız duyarlı değil”
Mürsel Yıldız ise Gümüşhane’de tablonun kırmızı olmasının sebebi dikkatsizlikten kaynaklandığını savunarak, “Burası küçük bir şehir olduğu halde bizim mavi olmamız lazımdı. İnsanlarımız duyarlı değil. Duyarlı olmadıkları için bu hallere düştük. Güneydoğu masmavi, o kadar kalabalık yerler, biz Gümüşhane’de kırmızıdan çıkamıyoruz. Biz şuanda kırmızı değil mavi renk olmamız lazımdı. İnsanlarımız bu kurallara riayet etmeli. Hepimiz için zor bir süreç. Halkımızın sokakta rahat gezmesini istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. HES kodu sorgulamasının da mavi renge dönünceye kadar devam etmesini istiyoruz. Aramızda pozitif olanlar geziyor olabilir” diye konuştu.
Bir başka vatandaş İsmail Yapar da akşam saatlerinde haberlerde Gümüşhane’yi kırmızı görünce çok üzüldüğünü belirterek, “Burası küçük bir yer ama demek ki biz insanlarda kanunlara uymuyoruz. Uymadığımız için de bu şekilde olduk. Ben isterdim ki şimdi masmavi olalım. Ufak bir şehiriz. Büyük şehirlere bakıldığı zaman demek ki halkımız duyarsız. Akşam haberlerden sonra ben çok üzüldüm. HES kodu uygulamasının mahallelere de girmesi gerekiyor bence. Kimin sağlıklı, kimin hasta olduğunu bilmiyoruz. Memleketimizi idare edenlere yardımcı olmamız lazım. Biz bu işe dikkat etmezsek kurtaramayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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