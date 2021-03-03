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81 genç 81 bayrak projesi Bayburt’tan getirilen Türk Bayrağı Gümüşhaneli öğrenciye teslim edildi

İHA

81 genç 81 bayrak projesi Bayburt’tan getirilen Türk Bayrağı Gümüşhaneli öğrenciye teslim edildi

Çanakkale Zaferinin 106.yıldönümü ve Şehitler Gününde 81 ilden 81 bayrağı Çanakkale’de buluşturmak üzere hayata geçirilen projede Bayburt’tan getirilen bayrak Gümüşhaneli öğrenciye teslim edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle gençlerin milli hasletlerin, istiklal, istikbal, bayrak sevgisinin ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildi.
“Anadolu Gönül Yolu81 Genç 81 Bayrak” projesi ile ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek yurdun her köşesinden buraya giden askerleri, şehitleri, gazileri temsilen 81 ilden 81 bayrak gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliğine götürülecek.
Bu bağlamda Yaprak İnanç adlı öğrenci Bayburt'tan getirdiği Türk Bayrağını Gümüşhane’de Muhammed Efe Özdamar'a Vali Kamuran Taşbilek’in şahitliğinde teslim etti.
Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “18 Mart’ta Çanakkale’de şehitlerimizle buluşturulacak bir bayrağın taşınması öğrencilerimize verilmiş bir onur görevi. Bugün Bayburt ilimizin değerli temsilcileri değerli evladımızla beraber getirdikleri bu mübarek Türk bayrağını bugün bizim şahitliğimizde Gümüşhaneli güzel evladınıza teslim edecek. Gümüşhaneli evladımız da Türk Bayrağını onur görevi olarak kendisinde muhafaza edip Giresun ilinde teslimi yapana kadar emaneti kendinde tutacak. Şehitlerimize, şühedamıza gösterdikleri saygı, hürmetten ve topyekün bütün vatan evlatlarını sahiplenmelerinden dolayı Bakanlığımıza şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.
Vali Taşbilek’in konuşmasının ardından gençler Türk bayrağını öperek devir teslimini yaptı. Türk bayrağı Gümüşhane’den Giresun’a götürülecek. Her iki gence de Vali Taşbilek tarafından çeşitli hediyeler verilmesiyle program sona erdi.

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