Gümüşhane’de trafik kazası: 2 yaralı

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Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan Gümüşhane kent merkezine ilerleyen Muammer Çolakoğlu (42) yönetimindeki 29 AN 382 plakalı otomobil Hacıemin 2 tüneline yakın bir noktada çevreyolu bağlantısından çıkmak üzereyken kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan ve ardından ters istikamete dönen otomobil hurdaya dönerken, sürücü Çolakoğlu ile eşi Güller Çolakoğlu otomobilden yaralı olarak çıkarıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Çolakoğlu çifti Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

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