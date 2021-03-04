Gümüşhane´de 1 köy karantinaya alındı

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Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de merkeze bağlı Akgedik köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gümüşhane Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Gümüşhane merkez Akgedik köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.DHA-Sağlık Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR

2021-03-04 16:15:33



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