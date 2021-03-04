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Uyuşturucu şüphelisi, cami avlusunda yakalandı

DHA

Uyuşturucu şüphelisi, cami avlusunda yakalandı


Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 gram skunk, 31 kök kenevir ile 21 kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 1 kişi de kaçtığı cami avlusunda ekiplerce yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Trabzon´dan kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu madde getireceği belirlenen F.M.A.'yı takibe aldı, kullandığı aracı da merkeze bağlı Gözeler Yaylası'nda durdurmak istedi. Kontrol noktasındaki ekiplerden kaçan F.M.A.'nın aracı Süleymaniye Mahallesi'ndeki caminin önünde terk edilmiş bulundu. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramada şüpheli F.M.A., cami avlusunda yakalanarak, gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında, bölgede ağaç üzerinde poşet içerisinde 15 gram skunk maddesi, F.M.A'nın ikametinde ise 31 kök kenevir ile 21 kenevir tohumu ele geçirdi. Ekipler ayrıca evde kenevir yetiştirme düzeneğine de el koydu.
Gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.M.A.'ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 399 lira idari para cezası kesilerek, kullandığı araç da trafikten menedildi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Uğur AYDIN
2021-03-04 17:46:25

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