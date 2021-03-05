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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin faaliyet raporu kabul edildi

İHA

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin faaliyet raporu kabul edildi

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin mart ayı toplantıları sona erdi. Toplantıların son gününde İl Özel İdaresinin 2020 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Geçtiğimiz pazartesi günü İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında başlayan mart ayı toplantılarında İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı faaliyet raporunu Meclis üyelerinin bilgisine Özel İdare Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan sundu.
5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 39.maddesine göre hazırlanan raporda kurumun il genelinde 318 köy ve bağlısına yaptığı hizmet ve yatırımların tek tek sıralandığını kaydeden Akdoğan, kurum imkanlarıyla 16,4 milyon lira değerinde yeni yol, yol onarımı, stabilize, asfalt, malzemeli bakım, 1 ve 2.kat sathi kaplama asfalt yol çalışması yaptıklarını söyledi.
Gümüşhane’deki vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için yürüttükleri altyapı, eğitim, sağlık, tarım, turizm, gençlik spor, afet, katı atık çalışmalarını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla sürdürdüklerini kaydeden Akdoğan, 16,4 milyon liralık yol hizmetlerinin yanında 3 milyon liralık içme suyu ve sulama, 1,3 milyon liralık tarımsal destekleme, 1,5 milyon liralık imar ve katı atık, 1 milyon liralık turizm yatırımı olmak üzere toplam 22 milyon lira değerinde yatırım yaptıklarını belirtti.
Mecliste kabul edilen raporu onaylandıktan sonra bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da İl Özel İdaresi’nin web sitesinden de kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Akdoğan, bu çalışmaların yapılması noktasında başta Vali Kamuran Taşbilek olmak üzere, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve İl Genel Meclisi üyelerine, destek veren, emek veren herkese ve alın teri döken personeline teşekkür etti.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da meclis kararlarının yüzde 90’ının uygulanmış olmasının gurur verici olduğunu belirterek, Covid19 salgınına rağmen 2020 yılında İl Özel İdaresi’nin başarılı bir performans göstererek yaptığı çalışmalardan dolayı Gümüşhane halkı adına emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile 2020 yılı faaliyet raporu kabul edilirken, gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesiyle toplantı sona erdi.

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