2 bin metreye ‘Love Erdoğan’ yazdı

Gümüşhaneli Musa Çelik, ABD'nin New York kentinde reklam panolarında yer alan "Stop Erdoğan" ilanlarına tepki olarak 2 bin metre yükseklikte kar üstüne "Love Erdoğan" yazdı.

ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde "Stop Erdogan" yazılı ilanın yayınlanmasının ardından tüm Türkiye’de belediyeler tarafından şehirlerde bulunan LED ekranlara destek amaçlı "Love Erdoğan" görseli yansıtılırken, Gümüşhane’de de 38 yaşındaki Musa Çelik adlı vatandaş 2 bin metre yükseklikte kar üstüne "Love Erdoğan" yazdı. Hem sosyal medya hesaplarında hem de Gümüşhane ile Şiran arasındaki 2000 metre rakımlı Tersun Dağı geçidine kar üzerine “Love Erdoğan” yazan Çelik, “Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi hazmedemeyenlere karşı Cumhurbaşkanımızın yanındayız” dedi.

Yazdığı yazıyı sosyal medya hesaplarından da paylaşan Çelik, “Stop Erdoğan diyenlere karşı Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Bunun için böyle şeyler yapıyoruz. Eğer birileri Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’ni istemiyorsa biz de Cumhurbaşkanımızın yanındayız demek için böyle bir şey yaptım. Yine olsa yine yaparım” diye konuştu.

Daha önce de milli konularda birçok sosyal mesaj ve duyarlılık içeren etkinlikler gerçekleştiren Çelik, kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisiyle biliniyor.

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