Başkan Koç 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinin Belediye Başkanı Salim Koç, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Covid19 hastalığı nedeniyle ilk olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ardından 16 Aralık 2020 tarihinde ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilen Koç, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi ediliyordu.

Covid19’u atlattığı fakat başka bir sıkıntısı nedeniyle olduğu ameliyatın ardından nükseden enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilen Koç’un cenazesi 9 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip Söğütlü Beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

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