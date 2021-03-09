Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 5 gün önce bir mahallesi karantinaya alınan Gürgenli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısı fazla olunca bu kez tüm köy karantinaya alındı.

Kürtün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren köyde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda “Kürtün Gürgenli Köyünde meydana gelen pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır.” denildi.

Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

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