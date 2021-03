Gümüşhane’de Mehmet Akif Ersoy’u anma programları

Gümüşhane’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü kapsamında resim sergisi ve anma programı düzenlendi.

Etkinlikte kapsamında ilk olarak günün anısına Fatih Parkında düzenlenen resim sergisinin açılışını gerçekleştiren Vali Kamuran Taşbilek ve beraberindeki heyet, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kitaplarının da yer aldığı stantları gezdi.

Buradaki programın ardından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

“İstiklal Marşımız bizi birbirimize perçinleyen bir milli mutabakat belgesidir”

Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda duygusal bir konuşma yapan Vali Taşbilek, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin vatan, bayrak sevgisinin ve bağımsız yaşama arzusunun simgesi olduğunu belirterek, “İstiklal marşımızda medeniyetimizin en mümtaz değerleri bulunur. İstiklal marşında Sultan Alparslan'ı, Sultan Kılıçarslan’ı, Selahattin Eyyubi, Sultan Fatih’i ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmek mümkündür. İstiklal marşı, aziz Türk milletinin en saf duygularını, en saf yönünü ve en içten mücadelesini anlatır. İstiklal marşı istiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü ve kurtuluş savaşımızın adeta bir manifestosudur. Bu nedenle Türk istiklal harbi aziz milletimizin milli mutabakat belgesidir. Bu bağlamda İstiklal Marşımız da bizi birbirimize perçinleyen bir milli mutabakat belgesidir” dedi.



“Özellikle içinden geçtiğimiz günlerde birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkı sarılacağız”

Mehmet Akif Ersoy’un yüreği bu memleketin her bir zerresiyle atan, bu memleketin çok özel bir değeri ve çok özel bir evladı olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, “Şairin ifadesiyle gökten de adından da temiz olan Akifimiz. Merhum şairimiz hayatını hakikat ilkesi üzerine bina etmiş bir ahlak abidesidir. Aynı zamanda bir mütefekkir, aynı zamanda bir gönül adamı aynı zamanda bir düşünce deryası. Akif'e göre umudun, kurtuluşun, dirilişin kaynağı burası, üzerinde yaşadığımız mübarek Türk toprağı, Anadolu coğrafyasıdır. Sırtında paltosu olmayan ancak yüreğindeki ateşi yanar dağlar gibi sıcak olan Akif'e, birlik ve beraberlik uğruna can veren aziz şehitlerimize, dökülen şehit kanlarından rengini al bayrağımıza layık olmak için bir olacağız, birlikte olacağız, beraber olacağız, iri olacağız. Özellikle içinden geçtiğimiz günlerde birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkı sarılacağız” diye konuştu.



“Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın”

Vali Taşbilek, “İstiklal marşındaki dizelerin her birini kendi yüreğimizde hissederek kışkırtma ve tahrikler karşısında birbirimizden asla şüphe duymayacağınız. Bir ve beraber olmak zorundayız. Bayrağımıza, inancımıza, kültürümüze, değerlerimize layık bir şekilde hayatımızı idame ettirmek zorundayız. İstiklal Marşı’nın yazılışının 100.yılında milli şairimiz Mehmet Akif'i, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren aziz şehitlerimizi, milli mücadelemizi yürüten Gazi Meclisimizin değerli üyelerini, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal ordumuzun tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Akif'imizin ifadesiyle Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Edebiyat öğretmenlerinden Mustafa Fevzi Akçay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması, öğrencilerin Akif’in "Bülbül" adlı şiirini okuması ve yine öğrenci ve öğretmenlerin hep birlikte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okumasıyla program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.