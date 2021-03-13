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Gümüşhane’de soğuk hava baraj gölünü dondurdu Gümüşhane'nin en soğuk ilçesi olan Köse ilçesinde Köse Barajı'nın tamamı buz tuttu

İHA

Gümüşhane’de soğuk hava baraj gölünü dondurdu Gümüşhane'nin en soğuk ilçesi olan Köse ilçesinde Köse Barajı'nın tamamı buz tuttu

Meteorolojik verilere göre kış mevsiminde Gümüşhane’nin en soğuk ilçesi olan Köse’de aynı isimli baraj gölünün yüzeyinin tamamı buz tuttu.
Köse deresi üzerinde sulama amaçlı yapılan ve sonradan Köse ve Kelkit ilçelerine içme suyu sağlayan baraj gölünün iki kilometre uzunluğundaki yüzeyinin tamamı havaların soğuk geçtiği kış mevsimiyle birlikte buz tuttu.
Geceleri hava sıcaklığının eksi 30 derecelere kadar düştüğü bölgede her santimetrekaresinin kalın buz tabakasıyla kaplandığı baraj gölünün kenarlarında ise değişik buz şekillerinin çıkması kutupları andırdı.
Mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen henüz erime emaresi göstermeyen kalın buz tabakasının bir süre daha etkisini göstermesinin beklendiği Köse Barajı ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta.
GümüşhaneKöse karayolunun kenarında bulunan baraj gölünün buzlu manzarasının fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşlar kış mevsiminde çoğu zaman kuvvetli esen rüzgar nedeniyle zorluk yaşıyor.
Köseli vatandaşlardan gazeteci Veysel Cebel, Köse’nin Gümüşhane’nin en soğuk ilçesi olduğunu belirterek, “Mart ayının ortalarına gelmemize rağmen baraj gölünün yüzeyinin tamamı buz tuttu ve hala açılmadı. Burada hissedilen hava sıcaklığı geceleri eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Köse barajı hem sulama hem içme suyu amaçlı faaliyet gösteriyor. Köse ilçemize sulama, Kelkit ve Köse ilçemize de içme suyu temin ediyor. Hemen her yıl bu baraj donar. Mart ayının da soğuk geçmesi nedeniyle buz tabakası henüz çözülmeye başlamadı” dedi.
Gövdesine çıkıldığında Köse ilçe merkezinin kuşbakışı izlendiği barajın yapımına 1996 yılında başlanmış ve 2011 yılında tamamlanmıştı. Denizden bin 610 metre yükseklikte kurulan barajın gövde yüksekliği 93 metre, su tutma hacmi ise 15,7 milyon metreküp olarak yapıldı.

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