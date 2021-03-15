Gümüşhane’de Çağlayandibi Şelalesi buz tuttu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Örümcek Ormanları'nın eteklerindeki Çağlayandibi Şelalesi havaların soğumasıyla birlikte buz tuttu.

İlçeye bağlı Yeşilköy köyü Gücükdene mevkiinde yer alan ve 2014 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Çağlayandibi Şelalesinde doğal olarak 15 metre yükseklikten düşen su damlacıkları havaların soğumasıyla birlikte kalın buz tabakalarına dönüştü.

Denizden 870 metre yükseklikte bulunan ve Kürtün ilçe merkezine 5, Gümüşhane il merkezine ise 64 kilometre mesafedeki şelalede hafif rüzgarla birlikte havada uçuşan su damlacıkları güneş ışıklarıyla buluşunca enfes bir ambiyans oluşturuyor.

Gezmek için bölgeye giden Serkan Özdemir tarafından kayıt altına alınan karlı ve buzlu Çağlayandibi Şelalesi görüntüleri sosyal medyada da çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

Kabaktepe şehitliği, Çıkrıkdüzü, Güvende, Kazıkbeli gibi dünyaca bilinen yaylaların yolu üzerinde yer alan Çağlayandibi Şelalesi Avrupa ve Kafkasların en yüksek ve en yaşlı ladin ve köknar ağaçlarının bulunduğu ve doğal ağaç müzesi olarak nitelendirilen Örümcek Ormanları'na 4 kilometre mesafede.

Mevsim itibariyle etrafı karla kaplı olan şelale yılın her mevsiminde ziyaretçilerine sunduğu görsel güzelliklerle ilgi çekiyor.

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