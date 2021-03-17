Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

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Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Kavaklıdere köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.

İlçe Kaymakamı Fatmagül Dalmış başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Şiran Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan duyuruda “Şiran ilçemize bağlı Kavaklıdere Köyümüzde Covid19 vaka sayısının artması nedeniyle; salgının önlenmesi, kamu sağlığının korunması amacıyla 16.03.2021 saat 23:00'dan itibaren karantina tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin Şiran İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararı alınmıştır” denildi.

Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

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