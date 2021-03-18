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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'de Gazi Hasan Turgut'a devlet övünç madalyası verildi

İHA

Gümüşhane'de Gazi Hasan Turgut'a devlet övünç madalyası verildi

Elazığ'ta 1980 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan Gümüşhaneli Jandarma Er Hasan Turgut'a devlet övünç madalyası ve beratı düzenlenen törenle takdim edildi.
Üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen madalya ve berat Gümüşhane Valiliğinde düzenlenen törende Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek tarafından malul gazi er Hasan Turgut ve eşine takdim edildi.
Valilik toplantı salonunda yapılan program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.
Gazi Jandarma Er Hasan Turgut'un özgeçmişinin okunmasının ardından söz alan Vali Kamuran Taşbilek, “Bugüne kadar devletin, milletin bölünmez bütünlüğü, bayrağın mukaddesat ve kutsal değerleri uğruna can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bu mücadelede kanlarını döken kahraman gazilerimizi de sevgi, saygı ve muhabbetle yad ediyorum” dedi.
Gazilerin ve şehitlerin birer kahraman olduklarını belirten Vali Taşbilek, “Bu memleketin birliği, beraberliği uğruna binlerce yıldır devam eden vatan, mukaddesat mücadelesinin o günkü kahraman neferlerinden birisi de değerli hemşehrimiz Hasan Turgut abimiz. Kendisine minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bütün gazilerimiz, şehit ailelerimiz biliniz ki hepiniz başımızın üstündesiniz. Biz bugün bu makamlardaysak, bu görevleri ifa ediyorsak, evlerimizde namusumuzla, şerefimizle yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimizin ödediği bedelledir. Size ne yapılsa azdır. Bu madalya sizin kahramanlığınızın Türk milletinin bir minnet ifadesi, nişanesi olarak size tevcihidir. Millet olarak, devlet olarak size ne yapsak azdır. Sizler bizimizin başımızın tacısınız. Kıyamete kadar da bu memleket, bu milletin evlatları sizin kadrinizi, kıymetinizi bu şekilde bilecektir” diye konuştu.
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Süme mahallesinden olan Gazi Hasan Turgut, 2 Kasım 1980 tarihinde Elazığ, Karakoçan, Kığı yolu üzerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu yaralanarak vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna gazi olmuştu.

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